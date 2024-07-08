Вкусные куриные шашлыки в беконе

стейки куриные - 3 шт.

бекон - 9 пластин

террияки - 3 ст.л.

кетчуп - 3 ст.л.

приправа для шашлыка - 1 ч.л.

смесь (лук, укроп, петрушка) - 1 ч.л.

гранулированный чеснок - 1 ст.л.

копченая паприка - 1 ч.л.

мед - 1 ч.л.

кунжут, соль

Со стейка удаляю кость, срезаю кожицу, режу на полосы.

В глубокой миске мариную птицу, добавляю соль, террияки 2 ст. л., кетчуп 2 ст. л., приправу для шашлыка, смесь зелени( укроп, лук, петрушка), паприку, мед, чеснок гранулированный, хорошо перемешиваю и оставляю на 15-20 минут.

На нарезанные полосы бекона (у меня готовые) кладу полоску мяса, заворачиваю в рулет и нанизываю на шпажку по 3 шт.

Противень выстилаю пергаментом, переношу рулетики, сверху рулеты смазываю смесью террияки и кетчупа ( 1ст. л + 1ст. л.), посыпаю кунжутом и отправляю в духовку, температура 250С на 30 минут.