Румяные домашние котлеты с картофелем

Подготовим основные продукты для фарша.

Обрезаем у кусочков хлеба корочку и заливаем молоком.

Оставляем в сторону, минут на 5. Затем кусочки отжимаем от жидкости.

Оставшееся молоко убираем в холодильник.

Мясо нарезаем кусочками.

Очищаем овощи.

Лук нарезаем мелким кубиком и делим на 2 части.

1/2 часть лука обжариваем на разогретом растительном масле до золотистого цвета, минуты 3.

Картофель натрем на крупной терке.

В большой миске смешиваем: мясо с луком (сырым и жаренным), прессованным чесноком, картофелем и мякотью хлеба. Вливаем охлажденное молоко, всыпаем приправу для мяса, солим и перчим.

Выкладываем массу в чашу блендера и измельчаем до однородности.

Почему, я перед выкладкой в чашу блендера измельчаю лук и картофель.

У меня блендер хорошо измельчает мясо, а вот сырые овощи не очень.

Остаются кусочки.

Если Вы измельчали фарш блендером, то отбивать фарш не надо.

Если мясорубка, то надо, чтобы котлеты получились воздушными.

Формируем котлеты. У меня получилось 15 шт.

Приготовим панировку для котлет. Берем 3 блюдца:

в 1 - насыпаем муку, добавляем измельченную петрушку, солим и перемешиваем

во 2 - взбиваем куриные яйца вилкой или венчиком.

в 3 - насыпаем панировочные сухари.

Макаем заготовки котлет вначале в муку, затем во взбитое яйцо и далее в панировочные сухари.

На разогретом растительном масле, обжариваем котлеты с 2 сторон до готовности, минут по 5.

Выкладываем готовые котлеты на бумажное полотенце.

А затем на сервировочное блюдо и посыпаем измельченной зеленью.

Подаем котлеты с гарниром и овощами.