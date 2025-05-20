Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 715 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

Румяные домашние котлеты с картофелем

Фото к рецепту: Сочные, нежные котлеты с добавлением картофеля

Ингредиенты

  • для фарша
  • свинина (филе) — 600 г
  • картофель (крупный) — 2 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 2 зуб.
  • хлеб — 4 ломт.
  • молоко — 100 мл
  • масло растительное (для жарки) — 4 ст.л.
  • приправа (для мяса) — 1 ч.л.
  • специи
  • для панировки котлет
  • яйцо куриное — 2 шт
  • сухари панировочные — 5 ст.л.
  • мука пшеничная — 5 ст.л.
  • петрушка — 1 пуч.
  • специи

Рецепт приготовления

Подготовим основные продукты для фарша.

Обрезаем у кусочков хлеба корочку и заливаем молоком.

Оставляем в сторону, минут на 5. Затем кусочки отжимаем от жидкости.

Оставшееся молоко убираем в холодильник.

Мясо нарезаем кусочками.

Очищаем овощи.

Лук нарезаем мелким кубиком и делим на 2 части.

1/2 часть лука обжариваем на разогретом растительном масле до золотистого цвета, минуты 3.

Картофель натрем на крупной терке.

В большой миске смешиваем: мясо с луком (сырым и жаренным), прессованным чесноком, картофелем и мякотью хлеба. Вливаем охлажденное молоко, всыпаем приправу для мяса, солим и перчим.

Выкладываем массу в чашу блендера и измельчаем до однородности.

Почему, я перед выкладкой в чашу блендера измельчаю лук и картофель.

У меня блендер хорошо измельчает мясо, а вот сырые овощи не очень.

Остаются кусочки.

Если Вы измельчали фарш блендером, то отбивать фарш не надо.

Если мясорубка, то надо, чтобы котлеты получились воздушными.

Формируем котлеты. У меня получилось 15 шт.

Приготовим панировку для котлет. Берем 3 блюдца:

в 1 - насыпаем муку, добавляем измельченную петрушку, солим и перемешиваем

во 2 - взбиваем куриные яйца вилкой или венчиком.

в 3 - насыпаем панировочные сухари.

Макаем заготовки котлет вначале в муку, затем во взбитое яйцо и далее в панировочные сухари.

На разогретом растительном масле, обжариваем котлеты с 2 сторон до готовности, минут по 5.

Выкладываем готовые котлеты на бумажное полотенце.

А затем на сервировочное блюдо и посыпаем измельченной зеленью.

Подаем котлеты с гарниром и овощами.

Ссылка на первоисточник
картофель
рецепты
приготовление
завтрак
ужин
Вкусно — и точка
еда
рецепты котлет
готовка
фарш
пл. Побед
котлеты
наверх