Румяные домашние котлеты с картофелем

Ингредиенты
- для фарша
- свинина (филе) — 600 г
- картофель (крупный) — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 2 зуб.
- хлеб — 4 ломт.
- молоко — 100 мл
- масло растительное (для жарки) — 4 ст.л.
- приправа (для мяса) — 1 ч.л.
- специи
- для панировки котлет
- яйцо куриное — 2 шт
- сухари панировочные — 5 ст.л.
- мука пшеничная — 5 ст.л.
- петрушка — 1 пуч.
- специи
Рецепт приготовления
Подготовим основные продукты для фарша.
Обрезаем у кусочков хлеба корочку и заливаем молоком.
Оставляем в сторону, минут на 5. Затем кусочки отжимаем от жидкости.
Оставшееся молоко убираем в холодильник.
Мясо нарезаем кусочками.
Очищаем овощи.
Лук нарезаем мелким кубиком и делим на 2 части.
1/2 часть лука обжариваем на разогретом растительном масле до золотистого цвета, минуты 3.
Картофель натрем на крупной терке.
В большой миске смешиваем: мясо с луком (сырым и жаренным), прессованным чесноком, картофелем и мякотью хлеба. Вливаем охлажденное молоко, всыпаем приправу для мяса, солим и перчим.
Выкладываем массу в чашу блендера и измельчаем до однородности.
Почему, я перед выкладкой в чашу блендера измельчаю лук и картофель.
У меня блендер хорошо измельчает мясо, а вот сырые овощи не очень.
Остаются кусочки.
Если Вы измельчали фарш блендером, то отбивать фарш не надо.
Если мясорубка, то надо, чтобы котлеты получились воздушными.
Формируем котлеты. У меня получилось 15 шт.
Приготовим панировку для котлет. Берем 3 блюдца:
в 1 - насыпаем муку, добавляем измельченную петрушку, солим и перемешиваем
во 2 - взбиваем куриные яйца вилкой или венчиком.
в 3 - насыпаем панировочные сухари.
Макаем заготовки котлет вначале в муку, затем во взбитое яйцо и далее в панировочные сухари.
На разогретом растительном масле, обжариваем котлеты с 2 сторон до готовности, минут по 5.
Выкладываем готовые котлеты на бумажное полотенце.
А затем на сервировочное блюдо и посыпаем измельченной зеленью.
Подаем котлеты с гарниром и овощами.
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