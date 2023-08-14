Готовим брускетту с творожным сыром, лососем и шпинатом

Ингредиенты
лосось – 200 гр.
чиабатта – 1 шт.
шпинат – 1 пуч.
творожный сыр – 50 гр.
авокадо – 1 шт.
лимон – 1 шт.
свежемолотый перец
соль
Рецепт приготовления
От чиабатты отрезаем два ломтика примерной толщиной 1.5 см.
Обжариваем кусочки хлеба на сковороде на оливковом масле в течении 2 минут с каждой стороны до золотистого цвета и извлекаем их из сковороды.
Переходим к филе лосося.
Его филе необходимо посолить и поперчить.
Затем обжариваем его на сковороде на максимальном огне по 2.5 минуты с каждой стороны и снимаем с огня.
Лососю необходимо немного отдохнуть, в это время мы можем обжарить на той же сковороде немного листьев шпината. Произвольно отрываем их от веток и бросаем в сковороду, затем обжариваем в течении минуты постоянно помешивая и извлекаем из сковороды.
Руками разрываем отдохнувший лосось на произвольные кусочки.
Если вы сделали всё в точности, как я сказал, то он получится у вас идеальной прожарки!
Помещаем кусочки лосося в глубокую миску, сбрызгиваем небольшим количеством лимонного сока и перемешиваем их вместе.
Те, кто не любят сочетание красной рыбы с лимоном этот шаг могут пропустить.
На обжаренный хлеб намазываем немного творожного сыра.
У меня сыр с добавлением вяленых томатов, мне такой больше по вкусу.
На сыр выкладываем обжаренные листья шпинат.
Сверху шпината помещаем кусочки лосося.
Рекомендую его не жалеть.
Чем больше будет лосося, тем вкуснее у вас получатся брускетты!
Также вместе с брускеттой с лососем я очень люблю подать к завтраку авокадо нарезанное кубиками.
Его, кстати, как и рыбу, я рекомендую сбрызнуть лимонным соком.
Благодаря этому кусочки авокадо сохранят свой цвет и не потемнеют.
Ну и сервировка у такого блюда, как вы понимаете, максимально не хитрая. помещаем на тарелку две брускетты с лососем.
Рядом выкладываем несколько ложек нарезанного спелого авокадо.
Кушать подано!
Свежие комментарии