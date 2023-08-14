Готовим брускетту с творожным сыром, лососем и шпинатом

лосось – 200 гр.

чиабатта – 1 шт.

шпинат – 1 пуч.

творожный сыр – 50 гр.

авокадо – 1 шт.

лимон – 1 шт.

свежемолотый перец

соль

От чиабатты отрезаем два ломтика примерной толщиной 1.5 см.

Обжариваем кусочки хлеба на сковороде на оливковом масле в течении 2 минут с каждой стороны до золотистого цвета и извлекаем их из сковороды.

Переходим к филе лосося.

Его филе необходимо посолить и поперчить.

Затем обжариваем его на сковороде на максимальном огне по 2.5 минуты с каждой стороны и снимаем с огня.

Лососю необходимо немного отдохнуть, в это время мы можем обжарить на той же сковороде немного листьев шпината. Произвольно отрываем их от веток и бросаем в сковороду, затем обжариваем в течении минуты постоянно помешивая и извлекаем из сковороды.

Руками разрываем отдохнувший лосось на произвольные кусочки.

Если вы сделали всё в точности, как я сказал, то он получится у вас идеальной прожарки!

Помещаем кусочки лосося в глубокую миску, сбрызгиваем небольшим количеством лимонного сока и перемешиваем их вместе.

Те, кто не любят сочетание красной рыбы с лимоном этот шаг могут пропустить.

На обжаренный хлеб намазываем немного творожного сыра.

У меня сыр с добавлением вяленых томатов, мне такой больше по вкусу.

На сыр выкладываем обжаренные листья шпинат.

Сверху шпината помещаем кусочки лосося.

Рекомендую его не жалеть.

Чем больше будет лосося, тем вкуснее у вас получатся брускетты!

Также вместе с брускеттой с лососем я очень люблю подать к завтраку авокадо нарезанное кубиками.

Его, кстати, как и рыбу, я рекомендую сбрызнуть лимонным соком.

Благодаря этому кусочки авокадо сохранят свой цвет и не потемнеют.

Ну и сервировка у такого блюда, как вы понимаете, максимально не хитрая. помещаем на тарелку две брускетты с лососем.

Рядом выкладываем несколько ложек нарезанного спелого авокадо.

Кушать подано!