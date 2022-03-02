Готовим амарантовые блины

Ингредиенты

мука амарантовая 1 сорта - 80 гр.

молоко - 300 гр.

яйцо – 3 шт.

соль - 2 гр.

сахар - 40 гр.

масло растительное - 20 гр.

Рецепт приготовления

В чашу вбить яйца, сахар и соль.

Перемешать венчиком до растворения сахара и появления пены.

Далее туда просеять амарантовую муку 1 сорта.

Вымесить венчиком до однородной массы.

В конце влить масло и перемешать.

Накрыть и дать тесту постоять 10-15 минут.

Выпекать на предварительно разогретой сковороде, на среднем огне до готовности с обеих сторон.

Подавать со сметаной, с медом, любимым сиропом или сгущенным молоком.