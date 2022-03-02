Готовим амарантовые блины

Ингредиенты
мука амарантовая 1 сорта - 80 гр.
молоко - 300 гр.
яйцо – 3 шт.
соль - 2 гр.
сахар - 40 гр.
масло растительное - 20 гр.
Рецепт приготовления
В чашу вбить яйца, сахар и соль.
Перемешать венчиком до растворения сахара и появления пены.
Далее туда просеять амарантовую муку 1 сорта.
Вымесить венчиком до однородной массы.
В конце влить масло и перемешать.
Накрыть и дать тесту постоять 10-15 минут.
Выпекать на предварительно разогретой сковороде, на среднем огне до готовности с обеих сторон.
Подавать со сметаной, с медом, любимым сиропом или сгущенным молоком.
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