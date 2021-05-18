Четыре вкуса

307 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrei Klevko
    Выглядит вкусноЗакуска «Ленивая ...
  • Andrei Klevko
    Выглядит вкусноТворожный сыр «Хо...
  • Елена Мамонова
    Спасибо попробовать приготовить стоитВяленое мясо или ...

Горячие бутерброды с курицей

Фото к рецепту: Горячие бутерброды с курицей

Ингредиенты

  • куриное филе 600 гр. мелко порезанное
  • лук зелёный 100 г
  • петрушка или укроп 60 г
  • майонез или жирная сметана 180 г
  • крахмал 4-5 ст.л. или 110 гр. приблизительно
  • яйца 4 шт
  • соль 0.5 ст.л
  • перец черный 0.5 ч.л
  • паприка 0.5 ч.л
  • помидоры 2 шт
  • масло растительное для обжаривания
  • нарезной батон

Рецепт приготовления

Куриное филе мелко порежьте. Смешайте с майонезом, зелёным луком, петрушкой, крахмалом, мелко порезанными помидорами, солью и специями. Яйца нужно взбить и добавить в эту же смесь. Выложите тонким слоем на батон и обжарьте под крышкой 3-4 минуты на слабом огне. Если за это время бутерброды не приобрели красивый золотистый цвет, добавьте огня и доведите до золотистого цвета. Переверните и обжарьте ещё полминутки.

Видео

Голосуй, сохраняй и делись с друзьями

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить
Селедка под шубой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Селедка под шубой

Читать
Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

Крылышки с картошкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Крылышки с картошкой

Биcквитный морковный пирог
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Биcквитный морковный пирог

Рыбка с гарниром по восточному из свежих шапочек и сморчков.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Рыбка с гарниром по восточному из свежих шапочек и сморчков.

Вода с уксусом: полезные свойства
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Вода с уксусом: полезные свойства

Салат “Весенняя сказка”
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат “Весенняя сказка”

Салат “Цезарь” с курицей
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат “Цезарь” с курицей

Как сделать сочный шашлык из куриной грудки?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Как сделать сочный шашлык из куриной грудки?

Мусорное ведро из пятилитровой пластиковой бутылки, своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Мусорное ведро из пятилитровой пластиковой бутылки, своими руками

Красный соус для шашлыка по-Армянски
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Красный соус для шашлыка по-Армянски

Салат “Пальмы”
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат “Пальмы”

Пикули из огурцов на зиму
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Пикули из огурцов на зиму

Замороженные ягоды всегда есть в моем холодильнике, показываю какую «вкусноту» готовлю из них к чаю
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Замороженные ягоды всегда есть в моем холодильнике, показываю какую «вкусноту» готовлю из них к чаю

Салат "Восторг гостей" - нежная и легкая закуска
Материал, выбранный редакторами Миртесенjmir

Салат "Восторг гостей" - нежная и легкая закуска

Салат “Оранжик”
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат “Оранжик”

Необычный рецепт из плавленого сырка. Вкусно, красиво и просто
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Необычный рецепт из плавленого сырка. Вкусно, красиво и просто

Намазка на хлеб. быстро, просто и вкусно
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Намазка на хлеб. быстро, просто и вкусно

Солянка сборная мясная — подробный видеорецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Солянка сборная мясная — подробный видеорецепт

Знаю, что этим блюдом я точно накормлю семью
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Знаю, что этим блюдом я точно накормлю семью

Борис Титов: ручное управление на рынке сахара может привести к негативному эффекту
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

Борис Титов: ручное управление на рынке сахара может привести к негативному эффекту

Сырники с яблоком
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Сырники с яблоком

Шеф-повара часто улучшают блюда соусами: 5 их соусов сделали дома, и еда сразу стала «богаче»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Шеф-повара часто улучшают блюда соусами: 5 их соусов сделали дома, и еда сразу стала «богаче»

Готовим на скорую руку: рецепт домашней куриной колбасы и похлебки из чечевицы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПровинция.ру

Готовим на скорую руку: рецепт домашней куриной колбасы и похлебки из чечевицы

Домашний повар №5, май 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Домашний повар №5, май 2021

Переход на искусственное мясо – хайп, или неизбежное будущее?
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Переход на искусственное мясо – хайп, или неизбежное будущее?

Салат сырный с помидорами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат сырный с помидорами

Когда тарелка — это слишком просто: 20 примеров ну очень странной подачи блюд и напитков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Когда тарелка — это слишком просто: 20 примеров ну очень странной подачи блюд и напитков

В незнакомой кофейне попробовал нежные лимонно-черничные кексики и решил повторить идею
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

В незнакомой кофейне попробовал нежные лимонно-черничные кексики и решил повторить идею

Салат с курицей, грибами и маринованными огурцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат с курицей, грибами и маринованными огурцами

Быстрые малосольные огурцы
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Быстрые малосольные огурцы

Окрошка на кефире
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Окрошка на кефире

Картина дня

наверх