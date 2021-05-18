Горячие бутерброды с курицей

Рецепт приготовления

Куриное филе мелко порежьте. Смешайте с майонезом, зелёным луком, петрушкой, крахмалом, мелко порезанными помидорами, солью и специями. Яйца нужно взбить и добавить в эту же смесь. Выложите тонким слоем на батон и обжарьте под крышкой 3-4 минуты на слабом огне. Если за это время бутерброды не приобрели красивый золотистый цвет, добавьте огня и доведите до золотистого цвета. Переверните и обжарьте ещё полминутки.