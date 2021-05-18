Горячие бутерброды с курицей

Ингредиенты
- куриное филе 600 гр. мелко порезанное
- лук зелёный 100 г
- петрушка или укроп 60 г
- майонез или жирная сметана 180 г
- крахмал 4-5 ст.л. или 110 гр. приблизительно
- яйца 4 шт
- соль 0.5 ст.л
- перец черный 0.5 ч.л
- паприка 0.5 ч.л
- помидоры 2 шт
- масло растительное для обжаривания
- нарезной батон
Рецепт приготовления
Куриное филе мелко порежьте. Смешайте с майонезом, зелёным луком, петрушкой, крахмалом, мелко порезанными помидорами, солью и специями. Яйца нужно взбить и добавить в эту же смесь. Выложите тонким слоем на батон и обжарьте под крышкой 3-4 минуты на слабом огне. Если за это время бутерброды не приобрели красивый золотистый цвет, добавьте огня и доведите до золотистого цвета. Переверните и обжарьте ещё полминутки.
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