Салат из тыквы с яйцом «Оранжевый рай»

Салат из тыквы с яйцом — простой замечательный салат для повседневного меню. Такой салат понравится любителям тыквы. Замечательно подходит к любым гарнирам.

Тыква — 300 г;

Яйца варёные — 2 шт;

Сметана — 3 ст.л.;

Чеснок — 2 зуб.;

Соль, перец (по вкусу) ;

Лук зелёный (для подачи) ;

Тыкву натереть на корейской тёрке.

Нарезать варёные яйца и добавить к тыкве, посолить и поперчить.

Для заправки в сметану выдавить чеснок и размешать.

Перемешать салат с заправкой.

При подаче посыпать зелёным луком.