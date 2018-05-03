Салат из тыквы с яйцом «Оранжевый рай»

Самый любимый салат моей дочери!
Салат из тыквы с яйцом — простой замечательный салат для повседневного меню. Такой салат понравится любителям тыквы. Замечательно подходит к любым гарнирам.
- Тыква — 300 г;
- Яйца варёные — 2 шт;
- Сметана — 3 ст.л.;
- Чеснок — 2 зуб.;
- Соль, перец (по вкусу) ;
- Лук зелёный (для подачи) ;
Тыкву натереть на корейской тёрке.
Нарезать варёные яйца и добавить к тыкве, посолить и поперчить.
Для заправки в сметану выдавить чеснок и размешать.
Перемешать салат с заправкой.
При подаче посыпать зелёным луком.
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