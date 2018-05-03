Четыре вкуса

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Салат из тыквы с яйцом «Оранжевый рай»

Самый любимый салат моей дочери!

Салат из тыквы с яйцом «Оранжевый рай»

Салат из тыквы с яйцом — простой замечательный салат для повседневного меню. Такой салат понравится любителям тыквы. Замечательно подходит к любым гарнирам.

  • Тыква — 300 г;
  • Яйца варёные — 2 шт;
  • Сметана — 3 ст.л.;
  • Чеснок — 2 зуб.;
  • Соль, перец (по вкусу) ;
  • Лук зелёный (для подачи) ;

Тыкву натереть на корейской тёрке.

Нарезать варёные яйца и добавить к тыкве, посолить и поперчить.

Для заправки в сметану выдавить чеснок и размешать.

Перемешать салат с заправкой.

При подаче посыпать зелёным луком.

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