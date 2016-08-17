Дары августа: блюда из молодой кукурузы

Август — последняя возможность насладиться овощными дарами лета. Тем более что сейчас в самом разгаре сезон молодой кукурузы. Обычно мы наслаждаемся вареными початками, натерев их солью. Но и кроме этого бесхитростного лакомства есть много блюд из кукурузы, которые порадуют всю семью.

Солнечные зайчики

Летние оладьи можно готовить из любых овощей, и молодая кукуруза — не исключение. Срезаем с 4–5 початков зерна кукурузы и замачиваем их в крутом кипятке на 10 минут. Тем временем взбиваем 4 белка в пышную крепкую пену. Оставшиеся желтки растираем с 2 ст. л. сахара, добавляем к ним зерна кукурузы и тертый кабачок. Понемногу подсыпаем 200 г муки с ½ ч. л. разрыхлителя, вводим взбитые белки, солим по вкусу. Из полученной массы формируем лепешки и обжариваем их до хрустящей корочки на сковороде. Лучше всего дополнит кукурузные оладьи соус из 200 мл несладкого йогурта и ½ пучка нашинкованного зеленого лука.

Мозаика из салата

Мы так привыкли готовить салаты с кукурузой из банки, что стали забывать первозданный вкус этого злака. Это упущение легко исправить. Заливаем кипятком 200 г кускуса, накрываем блюдцем и оставляем на 10 минут. Нарезаем тонкими ломтиками маленький цукини, 3–4 стебля сельдерея, 2 сладких красных перца, очистив их от семян и перегородок.

Овощной деликатес

Ножом срезаем с 3 вареных початков кукурузы зерна. Для заправки смешиваем 50 г оливкового масла, 5–6 перьев рубленого зеленого лука, по ¼ ч. л. сушеной петрушки, укропа и чеснока, щепотку соли и перца. Соединяем все ингредиенты и заправляем соусом — простой, но изысканный салат готов!

Собираетесь устроить семейный пикник? Обязательно приготовьтекукурузу на гриле с пармезаном. Сбрызгиваем оливковым маслом 5–6 чистых початков кукурузы, присыпаем тертым пармезаном и по отдельности заворачиваем в фольгу. Кладем початки на решетку и жарим 20 минут, время от времени переворачивая. Подавать кукурузу будем с оригинальным соусом, который заранее сделаем дома. Взбиваем блендером пучок базилика, порубленную головку лука-шалота, зубчик чеснока, 100 мл оливкового масла, 2 ст. л. бальзамика, щепотку соли и перца. Золотистая кукуруза в сырной корочке с утонченным базиликовым соусом — настоящее объедение. Также вы можете приготовить кукурузу на гриле и уже потом посыпать ее тертым пармезаном — получится одинаково вкусно.

Нежное лакомство

Обязательно попробуйте этим летом кукурузный суп. Обжариваем в кастрюле нашинкованную луковицу и высыпаем к ней зерна кукурузы с 4 початков. Потомив их пару минут, заливаем кипятком и варим полчаса. Вылавливаем шумовкой горсть вареной кукурузы, остальные зерна с отваром взбиваем блендером. Добавляем в кастрюлю 100 мл сливок, щепотку белого перца и соли. Перед подачей украсьте тарелку с супом зернами кукурузы и зеленым луком.

Завтрак для оптимистов

Если привычные завтраки наскучили, кукурузные маффины удачно разнообразят утреннее меню. Вначале смешиваем 150 г кукурузной крупы, 125 г пшеничной муки, 300 г зерен молодой кукурузы, по 1 ст. л. разрыхлителя и сахара, щепотку соли. Понемногу подливаем сюда 180 мл молока, разбиваем 1 яйцо и вымешиваем тесто. Очищаем от плодоножки и семян сладкий красный перец, измельчаем и высыпаем в тесто. Наполняем им смазанные растительным маслом формочки для кексов, отправляем в разогретую до 190 °C духовку на 20 минут. Пышные золотистые маффины поднимут настроение и зарядят солнечным настроением на весь день.

Царский пудинг

Любителей домашней выпечки от души порадует кукурузный пудинг. Для его приготовления смешиваем в сотейнике по 200 мл нежирных сливок и молока. Плавно доводим смесь до кипения. В несколько приемов подсыпаем 150 г кукурузной муки, добавляем 100 г тертого сыра, соль и перец по вкусу, мускатный орех на кончике ножа. Поочередно вводим 3 яичных желтка. Белки с щепоткой соли взбиваем миксером в крепкие пики и тоже вмешиваем в тесто. В последнюю очередь высыпаем 200–300 г сырых кукурузных зерен. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму и запекаем пудинг 30 минут при 200 °C. Чем не прекрасный летний ужин для всей семьи?

Послание из лета

Баночке консервированной кукурузы всегда найдется полезное применение. Тем более если приготовить ее своими руками. Срезаем зерна с 5 больших початков кукурузы, заливаем их водой на 3–4 см и варим 1 час на малом огне. Зернами наполняем банки по ½ литра примерно на ¾, а из отвара делаем маринад. Растворяем в нем 6 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и доводим до кипения. Разливаем маринад по банкам с кукурузой, ставим их в кастрюлю с водой, накрываем металлическими крышками и стерилизуем в течение часа. Затем закупориваем банки и укутываем одеялом. Такая кукуруза хороша и для гарнира, и для салатов, и как самостоятельная закуска.

На этом кулинарные эксперименты с молодой кукурузой не заканчиваются. А что вы сами обычно готовите из кукурузы? Расскажите об этом в комментариях.

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