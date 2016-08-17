Четыре вкуса

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Дары августа: блюда из молодой кукурузы

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Дары августа: блюда из молодой кукурузы

Август — последняя возможность насладиться овощными дарами лета. Тем более что сейчас в самом разгаре сезон молодой кукурузы. Обычно мы наслаждаемся вареными початками, натерев их солью. Но и кроме этого бесхитростного лакомства есть много блюд из кукурузы, которые порадуют всю семью.

Солнечные зайчики

Лучше всего дополнит кукурузные оладьи соус из несладкого йогурта

Летние оладьи можно готовить из любых овощей, и молодая кукуруза — не исключение. Срезаем с 4–5 початков зерна кукурузы и замачиваем их в крутом кипятке на 10 минут. Тем временем взбиваем 4 белка в пышную крепкую пену. Оставшиеся желтки растираем с 2 ст. л. сахара, добавляем к ним зерна кукурузы и тертый кабачок. Понемногу подсыпаем 200 г муки с ½ ч. л. разрыхлителя, вводим взбитые белки, солим по вкусу. Из полученной массы формируем лепешки и обжариваем их до хрустящей корочки на сковороде. Лучше всего дополнит кукурузные оладьи соус из 200 мл несладкого йогурта и ½ пучка нашинкованного зеленого лука.

Мозаика из салата

Соединяем все ингредиенты и заправляем соусом — простой, но изысканный салат готов

Мы так привыкли готовить салаты с кукурузой из банки, что стали забывать первозданный вкус этого злака. Это упущение легко исправить. Заливаем кипятком 200 г кускуса, накрываем блюдцем и оставляем на 10 минут. Нарезаем тонкими ломтиками маленький цукини, 3–4 стебля сельдерея, 2 сладких красных перца, очистив их от семян и перегородок.

Ножом срезаем с 3 вареных початков кукурузы зерна. Для заправки смешиваем 50 г оливкового масла, 5–6 перьев рубленого зеленого лука, по ¼ ч. л. сушеной петрушки, укропа и чеснока, щепотку соли и перца. Соединяем все ингредиенты и заправляем соусом — простой, но изысканный салат готов!

Овощной деликатес

Кукуруза на гриле

Собираетесь устроить семейный пикник? Обязательно приготовьтекукурузу на гриле с пармезаном. Сбрызгиваем оливковым маслом 5–6 чистых початков кукурузы, присыпаем тертым пармезаном и по отдельности заворачиваем в фольгу. Кладем початки на решетку и жарим 20 минут, время от времени переворачивая. Подавать кукурузу будем с оригинальным соусом, который заранее сделаем дома. Взбиваем блендером пучок базилика, порубленную головку лука-шалота, зубчик чеснока, 100 мл оливкового масла, 2 ст. л. бальзамика, щепотку соли и перца. Золотистая кукуруза в сырной корочке с утонченным базиликовым соусом — настоящее объедение. Также вы можете приготовить кукурузу на гриле и уже потом посыпать ее тертым пармезаном — получится одинаково вкусно.

Нежное лакомство

Перед подачей украсьте тарелку с супом зернами кукурузы и зеленым луком

Обязательно попробуйте этим летом кукурузный суп. Обжариваем в кастрюле нашинкованную луковицу и высыпаем к ней зерна кукурузы с 4 початков. Потомив их пару минут, заливаем кипятком и варим полчаса. Вылавливаем шумовкой горсть вареной кукурузы, остальные зерна с отваром взбиваем блендером. Добавляем в кастрюлю 100 мл сливок, щепотку белого перца и соли. Перед подачей украсьте тарелку с супом зернами кукурузы и зеленым луком.

Завтрак для оптимистов

Пышные золотистые маффины поднимут настроение и зарядят солнечным настроением на весь день

Если привычные завтраки наскучили, кукурузные маффины удачно разнообразят утреннее меню. Вначале смешиваем 150 г кукурузной крупы, 125 г пшеничной муки, 300 г зерен молодой кукурузы, по 1 ст. л. разрыхлителя и сахара, щепотку соли. Понемногу подливаем сюда 180 мл молока, разбиваем 1 яйцо и вымешиваем тесто. Очищаем от плодоножки и семян сладкий красный перец, измельчаем и высыпаем в тесто. Наполняем им смазанные растительным маслом формочки для кексов, отправляем в разогретую до 190 °C духовку на 20 минут. Пышные золотистые маффины поднимут настроение и зарядят солнечным настроением на весь день.

Царский пудинг

Фото: Pinterest. Чем не прекрасный летний ужин для всей семьи?

Любителей домашней выпечки от души порадует кукурузный пудинг. Для его приготовления смешиваем в сотейнике по 200 мл нежирных сливок и молока. Плавно доводим смесь до кипения. В несколько приемов подсыпаем 150 г кукурузной муки, добавляем 100 г тертого сыра, соль и перец по вкусу, мускатный орех на кончике ножа. Поочередно вводим 3 яичных желтка. Белки с щепоткой соли взбиваем миксером в крепкие пики и тоже вмешиваем в тесто. В последнюю очередь высыпаем 200–300 г сырых кукурузных зерен. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму и запекаем пудинг 30 минут при 200 °C. Чем не прекрасный летний ужин для всей семьи?

Послание из лета

Такая кукуруза хороша и для гарнира, и для салатов, и как самостоятельная закуска

Баночке консервированной кукурузы всегда найдется полезное применение. Тем более если приготовить ее своими руками. Срезаем зерна с 5 больших початков кукурузы, заливаем их водой на 3–4 см и варим 1 час на малом огне. Зернами наполняем банки по ½ литра примерно на ¾, а из отвара делаем маринад. Растворяем в нем 6 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и доводим до кипения. Разливаем маринад по банкам с кукурузой, ставим их в кастрюлю с водой, накрываем металлическими крышками и стерилизуем в течение часа. Затем закупориваем банки и укутываем одеялом. Такая кукуруза хороша и для гарнира, и для салатов, и как самостоятельная закуска.

На этом кулинарные эксперименты с молодой кукурузой не заканчиваются. А что вы сами обычно готовите из кукурузы? Расскажите об этом в комментариях.

 

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