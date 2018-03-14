Вегетарианская лазанья с брокколи

Ингредиенты:
Паста — 6 листов
Брокколи — 300 гр
Пармезан — 50 гр
Мука — 1 ст.л.
Молоко — 1 стакан
Сливочное масло
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Рецепт приготовления вегетарианской лазаньи с брокколи:
Сначала отвариваем листы для лазаньи в кипящей воде в течение 2 минут. Затем вынимаем и даем стечь лишней жидкости. Брокколи разбираем на соцветия, отвариваем около 5 минут. В кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем 1 ст.л. муки. Размешиваем, чтобы не было комков. Добавляем теплое молоко. Солим и перчим.
На дно формы кладем 2 пласта для лазаньи, брокколи, солим и перчим, поливаем соусом бешамель. И так еще один слой. Закрываем все листами пасты, поливаем остатками соуса, обильно посыпаем пармезаном. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10-15 минут.
Приятного аппетита!
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