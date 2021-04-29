Пасха заварная шоколадно-вишневая

Ингредиенты
- творог - 450 гр. (у меня 9%),
- масло сливочное - 80 гр.
- яйца - 2 шт.
- сметана - 80 г(у меня 22%),
- сахар - 130 гр.
- какао - 30 гр.
- вишня - 100-120 гр.
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- ликёр или коньяк - 2 ст.л. (по желанию).
Рецепт приготовления
Замороженную вишню без косточек положить на сито и поставьте в миску - пусть стечет лишняя жидкость при размораживании.
В кастрюлю положите творог, сахар, ванильный сахар, масло комнатной температуры, сметану, яйца и порошок какао.
При помощи блендера доведите до однородности. Сюда же можно вылить сок от вишни.
Отправить на плиту и на умеренном огне, постоянно помешивая, довести до кипения и сразу же убрать с огня. Дать остыть.
Форму для пасхи застелить влажной марлей (края должны свисать), стараясь, чтобы складки приходились на углы формы или, хотя бы на одну сторону.
Выкладывать творожную массу в форму, чередуя с вишней, сложить свободные края марли.
Поставить сверху груз около 500 г.
Формочку можно поставить на решетку, а под неё подставить блюдце, куда будет стекать жидкость.
Можно сразу поставить на тарелочку, но, тогда придётся периодически сливать сыворотку.
Убрать конструкцию в холодильник часов на 15-20.
Затем, перевернуть на блюдо, убрать форму и марлю и украсить по желанию.
Хранить в холодильнике, доставать прямо перед подачей.
Подробнее смотрите в видео.
Приятного аппетита!
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