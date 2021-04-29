Пасха заварная шоколадно-вишневая

Рецепт приготовления

Замороженную вишню без косточек положить на сито и поставьте в миску - пусть стечет лишняя жидкость при размораживании.

В кастрюлю положите творог, сахар, ванильный сахар, масло комнатной температуры, сметану, яйца и порошок какао.

При помощи блендера доведите до однородности. Сюда же можно вылить сок от вишни.

Отправить на плиту и на умеренном огне, постоянно помешивая, довести до кипения и сразу же убрать с огня. Дать остыть.

Форму для пасхи застелить влажной марлей (края должны свисать), стараясь, чтобы складки приходились на углы формы или, хотя бы на одну сторону.

Выкладывать творожную массу в форму, чередуя с вишней, сложить свободные края марли.

Поставить сверху груз около 500 г.

Формочку можно поставить на решетку, а под неё подставить блюдце, куда будет стекать жидкость.

Можно сразу поставить на тарелочку, но, тогда придётся периодически сливать сыворотку.

Убрать конструкцию в холодильник часов на 15-20.

Затем, перевернуть на блюдо, убрать форму и марлю и украсить по желанию.

Хранить в холодильнике, доставать прямо перед подачей.

Подробнее смотрите в видео.

Приятного аппетита!