Котлеты из куриного филе с кабачком

Рецепт приготовления

Лук нашинкуйте.

Обжарьте на растительном масле до легкого золотистого цвета.

Натрите кабачок на крупной терке.

Посолите и перемешайте.

Оставьте на 10 минут.

Отожмите выделенный сок.

Куриное филе нарежьте кубиками.

Пропустите через мясорубку.

Добавьте обжаренный лук.

Перемешайте.

Укроп мелко нашинкуйте.

Добавьте к кабачкам куриный фарш, яйца, чеснок (продавите через пресс), мелконарезанный укроп, сметану, соль и перец.

Перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Добавьте фарш (формируем ложкой котлетку) и обжарьте на среднем огне с каждой стороны примерно по 5 минут (сковороду накрыть крышкой).

Куриные котлеты с кабачком готовы!

Кушать подано!