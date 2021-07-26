Четыре вкуса

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Котлеты из куриного филе с кабачком

Фото к рецепту: Котлеты из куриного филе с кабачком

Ингредиенты

  • кабачки - 2 шт.
  • яйцо куриное - 2 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчик
  • куриное филе - 500 гр.
  • масло растительное - для жарки
  • соль
  • перец
  • укроп - 1 пучок

Рецепт приготовления

Лук нашинкуйте.

Обжарьте на растительном масле до легкого золотистого цвета.

Натрите кабачок на крупной терке.

Посолите и перемешайте.

Оставьте на 10 минут.

Отожмите выделенный сок.

Куриное филе нарежьте кубиками.

Пропустите через мясорубку.

Добавьте обжаренный лук.

Перемешайте.

Укроп мелко нашинкуйте.

Добавьте к кабачкам куриный фарш, яйца, чеснок (продавите через пресс), мелконарезанный укроп, сметану, соль и перец.

Перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Добавьте фарш (формируем ложкой котлетку) и обжарьте на среднем огне с каждой стороны примерно по 5 минут (сковороду накрыть крышкой).

Куриные котлеты с кабачком готовы!

Кушать подано!

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