Котлеты из куриного филе с кабачком

Ингредиенты
- кабачки - 2 шт.
- яйцо куриное - 2 шт.
- лук - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчик
- куриное филе - 500 гр.
- масло растительное - для жарки
- соль
- перец
- укроп - 1 пучок
Рецепт приготовления
Лук нашинкуйте.
Обжарьте на растительном масле до легкого золотистого цвета.
Натрите кабачок на крупной терке.
Посолите и перемешайте.
Оставьте на 10 минут.
Отожмите выделенный сок.
Куриное филе нарежьте кубиками.
Пропустите через мясорубку.
Добавьте обжаренный лук.
Перемешайте.
Укроп мелко нашинкуйте.
Добавьте к кабачкам куриный фарш, яйца, чеснок (продавите через пресс), мелконарезанный укроп, сметану, соль и перец.
Перемешайте.
Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Добавьте фарш (формируем ложкой котлетку) и обжарьте на среднем огне с каждой стороны примерно по 5 минут (сковороду накрыть крышкой).
Куриные котлеты с кабачком готовы!
Кушать подано!
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