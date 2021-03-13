Творожная запеканка с курагой

Четыре вкуса

Ингредиенты

творог 5% - 250 гр.

сухое - 250 гр.

яичный белок - 1 шт.

манная крупа (манная крупа) - 2 столовые ложки

сметана 15% жирности - 3 ч.

лимон - 1 шт.

соль -1 щепотка

Пошаговый рецепт приготовления

1. Подготовим продукты. Курагу предварительно промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 10-15 минут.

2. В глубокую чашку положить творог, 125 г тушеной кураги, яичный белок, щепотку соли, 1/2 цедры лимона.

3. При помощи блендера довести массу до однородного состояния.

4. Добавить манную крупу или манную крупу в чашку с творожной массой.

5. Хорошо перемешайте смесь.

6. Нарежьте оставшуюся курагу (125 г).

7. Выложить 2/3 творожной массы в форму для запекания. Распределить равномерно.



8. Поверх творожной массы выложить измельченные курагу.

9. Затем выкладываем оставшуюся творожную массу. Распределить равномерно.

10. Смазать сметаной.

11. Отправляем форму с творожной массой в разогретую духовку.

12. Выпекать 30–35 минут при 180 ° C.

13. Остудить, порезать и подавать запеканку, добавив сметану.

14. Приятного аппетита!