Четыре вкуса

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Творожная запеканка с курагой

Фото к рецепту: Творожная запеканка с курагой для идеальной фигуры

Ингредиенты 

творог 5% - 250 гр. 
сухое - 250 гр. 
яичный белок - 1 шт. 
манная крупа (манная крупа) - 2 столовые ложки 
сметана 15% жирности - 3 ч. 
лимон - 1 шт. 
соль -1 щепотка 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Подготовим продукты. Курагу предварительно промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 10-15 минут. 

2. В глубокую чашку положить творог, 125 г тушеной кураги, яичный белок, щепотку соли, 1/2 цедры лимона. 

3. При помощи блендера довести массу до однородного состояния. 

4. Добавить манную крупу или манную крупу в чашку с творожной массой. 

5. Хорошо перемешайте смесь. 

6. Нарежьте оставшуюся курагу (125 г). 

7. Выложить 2/3 творожной массы в форму для запекания. Распределить равномерно.
 
8. Поверх творожной массы выложить измельченные курагу. 

9. Затем выкладываем оставшуюся творожную массу. Распределить равномерно. 

10. Смазать сметаной. 

11. Отправляем форму с творожной массой в разогретую духовку. 

12. Выпекать 30–35 минут при 180 ° C. 

13. Остудить, порезать и подавать запеканку, добавив сметану. 

14. Приятного аппетита! 

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