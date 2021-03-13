Творожная запеканка с курагой

Ингредиенты
творог 5% - 250 гр.
сухое - 250 гр.
яичный белок - 1 шт.
манная крупа (манная крупа) - 2 столовые ложки
сметана 15% жирности - 3 ч.
лимон - 1 шт.
соль -1 щепотка
Пошаговый рецепт приготовления
1. Подготовим продукты. Курагу предварительно промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 10-15 минут.
2. В глубокую чашку положить творог, 125 г тушеной кураги, яичный белок, щепотку соли, 1/2 цедры лимона.
3. При помощи блендера довести массу до однородного состояния.
4. Добавить манную крупу или манную крупу в чашку с творожной массой.
5. Хорошо перемешайте смесь.
6. Нарежьте оставшуюся курагу (125 г).
7. Выложить 2/3 творожной массы в форму для запекания. Распределить равномерно.
8. Поверх творожной массы выложить измельченные курагу.
9. Затем выкладываем оставшуюся творожную массу. Распределить равномерно.
10. Смазать сметаной.
11. Отправляем форму с творожной массой в разогретую духовку.
12. Выпекать 30–35 минут при 180 ° C.
13. Остудить, порезать и подавать запеканку, добавив сметану.
14. Приятного аппетита!
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