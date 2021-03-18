Гречневик или гречневая запеканка с печенью

Ингредиенты
гречка - 200 гр. сырой
Говядина печень - 500 гр. Может заменить курицу
Вода - 500 мл.
репчатый лук - 300 гр. или 3 средних штуки.
яйца - 2 шт.
Сливочное масло - 50 гр.
масло растительное - 50 мл.
чеснок - 2 зубчика
соль и черный перец
сметана - 2 столовые ложки
Пошаговый рецепт приготовления
Прежде всего, гречневая каша.
Гречку промываем, заливаем водой, не солим, варим до готовности.
Слегка остыть.
В сковороде разогреваем овощи и масло.
Лук порезать на четвертинки кольцами.
Жарить до мягкости.
Подготовить говяжью печень, снять фольгу.
Разрезать на мелкие кусочки.
Отправьте его в сковороду для лука.
Обжарить все вместе 3-4 минуты.
Слегка остудить и пропустить через мясорубку.
В миске взболтать яйца, положить гречку, печень, пропущенный через пресс чеснок, доставить по вкусу соль и черный перец.
Квадратная форма размером 22/22 см. Смазать маслом, посыпать панировочными сухарями.
Выложите подготовленную массу, разгладьте.
Выпекать при температуре 180С 30 минут.
Затем вынуть из духовки, смазать сметаной и снова поставить в духовку, но на 10 минут.
К запеканке подают салат из свежих овощей и сметанный соус.
Приятного аппетита!
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