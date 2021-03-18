Гречневик или гречневая запеканка с печенью

Ингредиенты

гречка - 200 гр. сырой

Говядина печень - 500 гр. Может заменить курицу

Вода - 500 мл.

репчатый лук - 300 гр. или 3 средних штуки.

яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 50 гр.

масло растительное - 50 мл.

чеснок - 2 зубчика

соль и черный перец

сметана - 2 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления

Прежде всего, гречневая каша.

Гречку промываем, заливаем водой, не солим, варим до готовности.

Слегка остыть.

В сковороде разогреваем овощи и масло.

Лук порезать на четвертинки кольцами.

Жарить до мягкости.

Подготовить говяжью печень, снять фольгу.

Разрезать на мелкие кусочки.

Отправьте его в сковороду для лука.

Обжарить все вместе 3-4 минуты.

Слегка остудить и пропустить через мясорубку.

В миске взболтать яйца, положить гречку, печень, пропущенный через пресс чеснок, доставить по вкусу соль и черный перец.

Квадратная форма размером 22/22 см. Смазать маслом, посыпать панировочными сухарями.

Выложите подготовленную массу, разгладьте.

Выпекать при температуре 180С 30 минут.

Затем вынуть из духовки, смазать сметаной и снова поставить в духовку, но на 10 минут.

К запеканке подают салат из свежих овощей и сметанный соус.

Приятного аппетита!