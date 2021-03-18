Четыре вкуса

306 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Гречневик или гречневая запеканка с печенью

Фото к рецепту: Гречневик или гречневая запеканка с печенью

Ингредиенты 

гречка - 200 гр. сырой 
Говядина печень - 500 гр. Может заменить курицу 
Вода - 500 мл. 
репчатый лук - 300 гр. или 3 средних штуки. 
яйца - 2 шт. 
Сливочное масло - 50 гр. 
масло растительное - 50 мл. 
чеснок - 2 зубчика 
соль и черный перец 
сметана - 2 столовые ложки 

Пошаговый рецепт приготовления 

Прежде всего, гречневая каша. 
Гречку промываем, заливаем водой, не солим, варим до готовности. 
Слегка остыть. 

В сковороде разогреваем овощи и масло. 
Лук порезать на четвертинки кольцами. 
Жарить до мягкости. 
Подготовить говяжью печень, снять фольгу. 
Разрезать на мелкие кусочки. 

Отправьте его в сковороду для лука. 
Обжарить все вместе 3-4 минуты. 
Слегка остудить и пропустить через мясорубку. 

В миске взболтать яйца, положить гречку, печень, пропущенный через пресс чеснок, доставить по вкусу соль и черный перец. 
Квадратная форма размером 22/22 см. Смазать маслом, посыпать панировочными сухарями. 

Выложите подготовленную массу, разгладьте. 

Выпекать при температуре 180С 30 минут. 
Затем вынуть из духовки, смазать сметаной и снова поставить в духовку, но на 10 минут.

 
К запеканке подают салат из свежих овощей и сметанный соус. 

Приятного аппетита! 

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх