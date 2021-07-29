Вкусные сырники из картошки и творога

Рецепт приготовления

Выложите в глубокую чашу творог.

Добавьте к нему пюре, которое осталось от вчерашнего ужина.

Добавьте манную крупу и посолите.

Перемешайте все ингредиенты.

Вбейте яйца и снова перемешайте.

Оставьте минимум на 15 минут, чтоб манка разбухла.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите ложкой сырники на сковороду.

Обжарьте с обеих сторон, без крышки, до золотистой корочки.

Подавать к столу можно со сметаной.