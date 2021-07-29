Четыре вкуса

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Вкусные сырники из картошки и творога

Фото к рецепту: Сырники из картошки и творога

Ингредиенты

  • творог – 500 гр.
  • картофельное пюре – 400 гр.
  • яйца – 2 шт.
  • крупа манная – 100 гр.
  • соль, масло подсолнечное

Рецепт приготовления

Выложите в глубокую чашу творог.

Добавьте к нему пюре, которое осталось от вчерашнего ужина.

Добавьте манную крупу и посолите.

Перемешайте все ингредиенты.

Вбейте яйца и снова перемешайте.

Оставьте минимум на 15 минут, чтоб манка разбухла.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите ложкой сырники на сковороду.

Обжарьте с обеих сторон, без крышки, до золотистой корочки.

Подавать к столу можно со сметаной.

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