Вкусные сырники из картошки и творога

Ингредиенты
- творог – 500 гр.
- картофельное пюре – 400 гр.
- яйца – 2 шт.
- крупа манная – 100 гр.
- соль, масло подсолнечное
Рецепт приготовления
Выложите в глубокую чашу творог.
Добавьте к нему пюре, которое осталось от вчерашнего ужина.
Добавьте манную крупу и посолите.
Перемешайте все ингредиенты.
Вбейте яйца и снова перемешайте.
Оставьте минимум на 15 минут, чтоб манка разбухла.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите ложкой сырники на сковороду.
Обжарьте с обеих сторон, без крышки, до золотистой корочки.
Подавать к столу можно со сметаной.
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