Малосольные яйца — пикантная альтернатива «столетним яйцам»

Многие слыхали о популярной китайской закуске «столетние яйца», но мало кто решался их попробовать. Нужно быть очень отважным гурманом, чтобы отведать такую экзотику. Но, это не совсем экзотика. Наши деды прадеды делали подобную закуску, но называли это просто — «малосольные яйца».

Традиционно для засолки берут крупные утиные, или индюшиные яйца, но подойдут и куриные, либо перепелиные.

Чтобы яйца не протухли, нужно соблюдать стерильность. Простерилизуйте банку и крышку перед засолкой.

Яйца промойте в прохладной воде, осмотрите на предмет трещин, и очень осторожно уложите в стеклянную банку. Отваривать их не нужно. Из отваренных яиц делают другую закуску – «маринованные яйца», и это совсем другое блюдо.

Для засолки нужно приготовить крепкий рассол:

5-7 яиц;

250 гр часть соли;

1 л воды;

1 ст. л. винного уксуса;

1 ст. л крепкого спиртного (водка, виски, коньяк);

специи.

Вылейте в кастрюлю воду, добавьте соль и специи. Доведите рассол до кипения, и сразу выключайте. Добавьте водку, уксус и дайте ему остыть. Рассол должен быть чуть тёплым, но не горячим.

Залейте яйца рассолом, чтобы они были полностью покрыты. Чтобы яйца не всплывали, наберите в обычный пакетик воды, завяжите его и положите сверху на яйца.

Поставьте банку с яйцами в тёплое, тёмное место и забудьте о них на 4 недели. Это при условии, что яйца утиные, если же у вас перепелиные, или куриные яйца, время засолки можно сократить. В случае с куриными нужно 3 недели, а перепелиные засолятся за 2 недели.

Проверить готовность яиц просто. Достаньте одно яйцо из рассола и разбейте его на тарелке. Белок должен быть мутным и жиденьким, желток – более плотным, упругим и ярко-оранжевым. В Азии в пищу употребляют лишь сырые желтки малосольных яиц, но и белок съедобен, если его правильно приготовить.

Если яйца уже просолились, слейте рассол, сложите яйца в кастрюльку и сварите, как обычные яйца. После закипания яиц, уменьшите огонь на плите, и пускай тихонько кипят 12-15 минут.

Малосольные яйца добавляют пикантности салатам, и хорошо сочетаются с сырами. Вкус у них несколько необычный, но достаточно приятный.