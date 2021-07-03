Салат в стиле фьюжен

Hецепт приготовления

Заранее сварите филе и остудите. Изюм нужно замочить в кипятке.

Несколько штук опят промойте и отложите для украшения.

Филе, ветчину, перец и ананасы порезать кубиком, (несколько полуколец перца отложить для украшения).

Орехи порезать.

В миске смешать все подготовленные ингредиенты, посолить по вкусу и добавить майонез, перемешать.

На сервировочное блюдо в центре поставьте стакан и выложите салат вокруг него.

Блюдо украсьте перцем, опятами и зеленью, по желанию цветами (специально продаются на рынке).

Кушать подано!