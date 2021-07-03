Салат в стиле фьюжен

Ингредиенты
- опята маринованные 250 гр.
- филе куриное 250 гр.
- ветчина 250 гр.
- ананасы консервированные 200 гр.
- перец болгарский красный крупный 1 шт.
- орехи грецкие 40 гр.
- изюм 40 гр.
- майонез 2 ст.л.
- соль
- зелень петрушки небольшой пучок
- цветы для украшения по желанию
Hецепт приготовления
Заранее сварите филе и остудите. Изюм нужно замочить в кипятке.
Несколько штук опят промойте и отложите для украшения.
Филе, ветчину, перец и ананасы порезать кубиком, (несколько полуколец перца отложить для украшения).
Орехи порезать.
В миске смешать все подготовленные ингредиенты, посолить по вкусу и добавить майонез, перемешать.
На сервировочное блюдо в центре поставьте стакан и выложите салат вокруг него.
Блюдо украсьте перцем, опятами и зеленью, по желанию цветами (специально продаются на рынке).
Кушать подано!
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