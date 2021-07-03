Четыре вкуса

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Салат в стиле фьюжен

Фото к рецепту: Салат в стиле фьюжен танго

Ингредиенты

  • опята маринованные 250 гр.
  • филе куриное 250 гр.
  • ветчина 250 гр.
  • ананасы консервированные 200 гр.
  • перец болгарский красный крупный 1 шт.
  • орехи грецкие 40 гр.
  • изюм 40 гр.
  • майонез 2 ст.л.
  • соль
  • зелень петрушки небольшой пучок
  • цветы для украшения по желанию

Hецепт приготовления

Заранее сварите филе и остудите. Изюм нужно замочить в кипятке.

Несколько штук опят промойте и отложите для украшения.

Филе, ветчину, перец и ананасы порезать кубиком, (несколько полуколец перца отложить для украшения).

Орехи порезать.

В миске смешать все подготовленные ингредиенты, посолить по вкусу и добавить майонез, перемешать.

На сервировочное блюдо в центре поставьте стакан и выложите салат вокруг него.

Блюдо украсьте перцем, опятами и зеленью, по желанию цветами (специально продаются на рынке).

Кушать подано!

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