Готовим салат с овощами и курицей

Ингредиенты
филе копчёной курицы – 350 гр.
огурец свежий – 3 шт.
редис салатный – 1 шт.
зелень салата – 50 гр.
для заправки:
горчица в зёрнах – 1 ст.л.
мёд – 1 ч.л.
масло растительное – 2-3 ст.л.
соль
Рецепт приготовления
Для заправки хорошо перемешать вилкой в небольшой миске растительное масло, мёд и горчицу.
Помыть и обсушить зелень.
Куриное филе порезать соломкой.
Огурцы и редис помыть, срезать хвостики и плодоножки и нарезать тонкими кружочками, если плоды крупные на четвертинки.
В миске соединить куриное филе, нарезанные огурцы и редис.
Приправить по вкусу солью и перцем, перемешать.
На блюдо выложить салатную зелень.
На зелень положить курицу с овощами и полить заправкой.
Кушать подано!
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перец
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