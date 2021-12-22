Готовим салат с овощами и курицей

филе копчёной курицы – 350 гр.

огурец свежий – 3 шт.

редис салатный – 1 шт.

зелень салата – 50 гр.

для заправки:

горчица в зёрнах – 1 ст.л.

мёд – 1 ч.л.

масло растительное – 2-3 ст.л.

соль

Рецепт приготовления

Для заправки хорошо перемешать вилкой в небольшой миске растительное масло, мёд и горчицу.

Помыть и обсушить зелень.

Куриное филе порезать соломкой.

Огурцы и редис помыть, срезать хвостики и плодоножки и нарезать тонкими кружочками, если плоды крупные на четвертинки.

В миске соединить куриное филе, нарезанные огурцы и редис.

Приправить по вкусу солью и перцем, перемешать.

На блюдо выложить салатную зелень.

На зелень положить курицу с овощами и полить заправкой.

Кушать подано!