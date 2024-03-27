Рецепт отличных куриных чипсов

куриные грудки – 1 кг

соевый соус – 100 мл.

лимон – 1 шт.

копченая паприка - 2 ч.л.

сухой чеснок - 3 ч.л.

молотый чили перец – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

нитритная соль – 10 г

соль - 1 ч.л.

Разделяем 1 килограмм куриных грудок на составные мышцы – это большое и малое филе. Перекладываем нарезанное куриное филе на тарелку и отправляем его в морозилку на 10 – 15 минут, чтобы его кусочки подморозились, так его будет намного проще порезать на тонкие ломтики.

За это время подготовим маринад. В глубокой миске смешиваем 2 ч.л. копченой паприки, 3 ч.л гранулированного чеснока, 1ч.л молотого чили перца, 1 ч.л. сахара, 10 гр. нитритной соли и 1 ч.л обычной соли. Для получения приятных цитрусовых ноток раскатываем лимон по рабочей поверхности, чтобы он лучше отдавал сок, разрезаем его пополам и выдавливаем его сок в миску к приправам. Добавляем в маринад 100 мл. соевого соуса. Затем перемешиваем всё вместе до полного растворения соли и сахара.

Извлекаем курицу из морозилки. Нарезаем филе наискосок полосками примерной толщиной 3-4 мм не более. Благодаря тому, что мы немного подморозили куриные грудки нарезать их на такие тонкие кусочки будет заметно проще.

Перекладываем нарезанную курицу в глубокую миску, в которой она будет мариноваться. Заливаем содержимое миски подготовленным маринадом. Перемешиваем всё вместе, чтобы каждый кусочек курицы был покрыт маринадом со всех сторон и убираем на ночь в холодильник.

На следующее утро выкладываем замаринованную курицу на противни дегидратора. Старайтесь, чтобы кусочки курицы как можно плотнее находились друг к другу, при этом они не должны соприкасаться. При таком размещении курицы на противнях дегидратора она отлично просушится со всех сторон, кусочки курицы не будут слипаться между собой и не останется не просушенных, либо плохо просушенных участков. По моему мнению, лучше вялить джерки в несколько заходов разложив их правильно, чем все в один заход испортив при этом итоговый результат. Помещаем противни с курицей в дегидратор.

Выставляем температуру на 40 градусов, а время приготовления на 2 часа и оставляем джерки готовиться. Через 2 часа увеличиваем температуру до 55 градусов и оставляем джерки готовиться ещё на 2 часа. В заключительном этапе приготовления также ставим джерки на 2 часа, при этом температуру выставляем на 70 градусов.

Когда пройдут последние 2 часа извлекаем джерки из дегидратора и перекладываем их на тарелку.