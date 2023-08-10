Где найти силы для учебы школьнику и студенту

Новый учебный год не за горами и уже сейчас многие родители вовсю готовятся к 1 сентября, выбирая для детей новую одежду, покупая учебники, дневники и тетради. Не менее важным во время учебы становится и вопрос питания школьников или студентов. Обычно родители кладут в портфель боксы с бутербродами, однако, такая еда не всегда бывает полезной, а для усвоения знаний и энергии на весь день пары кусочков хлеба бывает явно недостаточно.

Чем заменить бутерброды школьнику?

Для усвоения большого количества информации и энергии на весь день ребенок должен получать повышенное количество белка. Но с простыми перекусами или выпечкой из столовой набрать нужное количество не так-то просто. Ответ прост – такой перекус может легко заменить протеиновым печеньем компании Bombbar. Главная его особенность—состав. В основе —концентрат натурального белка с необходимым количеством аминокислот.

Специалисты компании Bombbar позаботились и о разнообразии вкусов протеинового печенья: шоколад брауни, клубника, кокос, фисташка, творожный кекс, вишня, апельсин с имбирем. Еще одно несомненное достоинство продукта - отсутствие сахара - вместо него здесь используются безопасные сахарозаменители. При этом при производстве не добавляются искусственные консерванты, ароматизаторы, пальмовое масло и ГМО, так что за чистоту состава можно тоже не беспокоиться.

Чем перекусить студенту?

Идеальным вариантом для студентов вместо шоколадок и поднадоевшей выпечки из буфета могут стать протеиновые батончики компании Bombbar. С виду это обычный батончик, однако принципиальная разница с обычными сладостями заключается в совершенно ином соотношении белков, жиров и углеводов. Продукт содержит до 30% белка, при этом вкус напоминает классические сладости. Такие батончики могут стать полноценным перекусом, а в случае необходимости, заменить прием пищи. Белковая сладость надолго дарит сытость, тогда как после пары бутербродов, съеденных на ходу, чувство голода возвращается примерно через полчаса.

Также восполнить потраченные на учебу силы студенту помогут витаминизированные напитки без сахара от Bombbar. Разнообразие вкусов впечатляет: клубника-земляника, маракуйя, апельсин, грейпфрут, зеленое яблоко, ананас. И это еще не все. А наличие в составе таких напитков таурина и карнитина добавят энергии для учебы на весь день.

Таким образом, несбалансированные перекусы и бутерброды уходят в прошлое, а на смену им приходят полезные продукты, которые становятся основой для успешной учебы и прекрасного самочувствия.

Реклама

LdtCKMf4s