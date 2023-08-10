Четыре вкуса

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Где найти силы для учебы школьнику и студенту

Новый учебный год не за горами и уже сейчас многие родители вовсю готовятся к 1 сентября, выбирая для детей новую одежду, покупая учебники, дневники и тетради. Не менее важным во время учебы становится и вопрос питания школьников или студентов. Обычно родители кладут в портфель боксы с бутербродами, однако, такая еда не всегда бывает полезной, а для усвоения знаний и энергии на весь день пары кусочков хлеба бывает явно недостаточно.

Где найти силы для учебы школьнику и студенту

Чем заменить бутерброды школьнику?

Для усвоения большого количества информации и энергии на весь день ребенок должен получать повышенное количество белка. Но с простыми перекусами или выпечкой из столовой набрать нужное количество не так-то просто. Ответ прост – такой перекус может легко заменить протеиновым печеньем компании Bombbar. Главная его особенность—состав. В основе —концентрат натурального белка с необходимым количеством аминокислот. 

Специалисты компании Bombbar позаботились и о разнообразии вкусов протеинового печенья: шоколад брауни, клубника, кокос, фисташка, творожный кекс, вишня, апельсин с имбирем.  Еще одно несомненное достоинство продукта - отсутствие сахара - вместо него здесь используются безопасные сахарозаменители. При этом при производстве не добавляются искусственные консерванты, ароматизаторы, пальмовое масло и ГМО, так что за чистоту состава можно тоже не беспокоиться.

Где найти силы для учебы школьнику и студенту

Чем перекусить студенту?

Идеальным вариантом для студентов вместо шоколадок и поднадоевшей выпечки из буфета могут стать протеиновые батончики компании Bombbar. С виду это обычный батончик, однако принципиальная разница с обычными сладостями заключается в совершенно ином соотношении белков, жиров и углеводов. Продукт содержит до 30% белка, при этом вкус напоминает классические сладости. Такие батончики могут стать полноценным перекусом, а в случае необходимости, заменить прием пищи. Белковая сладость надолго дарит сытость, тогда как после пары бутербродов, съеденных на ходу, чувство голода возвращается примерно через полчаса.

Где найти силы для учебы школьнику и студенту

Также восполнить потраченные на учебу силы студенту помогут витаминизированные напитки без сахара от Bombbar. Разнообразие вкусов впечатляет: клубника-земляника, маракуйя, апельсин, грейпфрут, зеленое яблоко, ананас. И это еще не все. А наличие в составе таких напитков таурина и карнитина добавят энергии для учебы на весь день.

Где найти силы для учебы школьнику и студенту

Таким образом, несбалансированные перекусы и бутерброды уходят в прошлое, а на смену им приходят полезные продукты, которые становятся основой для успешной учебы и прекрасного самочувствия.

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