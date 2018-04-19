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Пикник для вегетарианцев — как приготовить шампиньоны на природе

Пикник для вегетарианцев — как приготовить шампиньоны на природе

Весна наконец-то пришла, а это значит, что настало время для пикников и отдыха на природе. Сложно представить отдых на свежем воздухе без костра и свежего сочного шашлыка.

Кроме того, на костре можно приготовить и шампиньоны — как дополнение к мясному шашлыку или как основное блюдо для тех, кто не ест мясо.

Шашлык из шампиньонов — что понадобится

Приготовить шашлык из шампиньонов — довольно просто. Для этого вам понадобятся простые доступные ингредиенты:

  • Целые шампиньоны — их нужно хорошо промыть, просушить и очистить от кожицы.
  • Сметана, сливки, сливочное масло — ингредиенты для маринада.
  • Приправы: перец, хмели-сунели, тмин, розмарин, карри, куркума, другие.
    Соль.
  • Чеснок, зелень.

Шашлык из шампиньонов

Как замариновать грибной шашлык в сметане

Существует много рецептов маринада для грибных шашлыков. Начнем со сметанного — он очень простой, при этом грибы получаются очень вкусными. Итак, вам понадобятся ингредиенты:

  • 1 килограмм шампиньонов
  • 400 граммов сметаны жирностью 20%
  • 3–4 зубчика чеснока
  • Зелень

Соль, перец, другие приправы

Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде и очистите от кожицы. Чеснок и зелень измельчите, перемешайте со сметаной, солью и специями. Обмажьте шампиньоны маринадом, сложите в кастрюлю, накройте крышкой или фольгой и поставьте мариноваться на два часа.

Через два часа нанижите замаринованные грибы на шампуры и поджарьте до золотистой корочки. Не забывайте переворачивать. Приятного аппетита!

Как замариновать грибной шашлык в сливочном масле

Еще один способ быстро замариновать шампиньоны — это в сливочном масле со сметаной. Для этого вам понадобятся ингредиенты:

  • 1 килограмм шампиньонов
  • 150 граммов сливочного масла
  • 2 столовые ложки сметаны жирностью 20% или сливок жирностью 35%
  • Соль, перец, приправы — по вкусу

Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде и очистите от кожицы. Сливочное масло растопите, добавьте сметану, хорошо перемешайте. Обмажьте шампиньоны маринадом, сложите в кастрюлю, накройте крышкой или фольгой и поставьте мариноваться на 2–2,5 часа. Через два часа нанижите замаринованные грибы на шампуры, посолите и поперчите, после чего поджарьте до золотистой корочки, постоянно переворачивая (это займет 5–10 минут).

грибной шашлык в сливочном масле

Как приготовить шампиньоны с плавленым сыром

Это блюдо готовится на решетке, а ингредиенты понадобятся самые простые. Итак, возьмите:

  • 15–20 средних или крупных шампиньонов
  • 70 граммов мягкого сливочного масла
  • 150 граммов сыра, например сулугуни
  • 3 зубчика чеснока

Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде, удалите ножки и очистите от кожицы. Чеснок измельчите и перемешайте с маслом. Сыр натрите на крупной терке. Смажьте шампиньоны маслом с чесноком и выложите на решетку. Поджарьте грибы на углях около 5 минут, после чего посыпьте тертым сыром и подержите еще несколько минут, чтобы сыр расплавился. Приятного отдыха на природе!

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