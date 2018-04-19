Пикник для вегетарианцев — как приготовить шампиньоны на природе

Весна наконец-то пришла, а это значит, что настало время для пикников и отдыха на природе. Сложно представить отдых на свежем воздухе без костра и свежего сочного шашлыка.
Кроме того, на костре можно приготовить и шампиньоны — как дополнение к мясному шашлыку или как основное блюдо для тех, кто не ест мясо.
Шашлык из шампиньонов — что понадобится
Приготовить шашлык из шампиньонов — довольно просто. Для этого вам понадобятся простые доступные ингредиенты:
- Целые шампиньоны — их нужно хорошо промыть, просушить и очистить от кожицы.
- Сметана, сливки, сливочное масло — ингредиенты для маринада.
- Приправы: перец, хмели-сунели, тмин, розмарин, карри, куркума, другие.
Соль.
- Чеснок, зелень.
Как замариновать грибной шашлык в сметане
Существует много рецептов маринада для грибных шашлыков. Начнем со сметанного — он очень простой, при этом грибы получаются очень вкусными. Итак, вам понадобятся ингредиенты:
- 1 килограмм шампиньонов
- 400 граммов сметаны жирностью 20%
- 3–4 зубчика чеснока
- Зелень
Соль, перец, другие приправы
Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде и очистите от кожицы. Чеснок и зелень измельчите, перемешайте со сметаной, солью и специями. Обмажьте шампиньоны маринадом, сложите в кастрюлю, накройте крышкой или фольгой и поставьте мариноваться на два часа.Через два часа нанижите замаринованные грибы на шампуры и поджарьте до золотистой корочки. Не забывайте переворачивать. Приятного аппетита!
Как замариновать грибной шашлык в сливочном масле
Еще один способ быстро замариновать шампиньоны — это в сливочном масле со сметаной. Для этого вам понадобятся ингредиенты:
- 1 килограмм шампиньонов
- 150 граммов сливочного масла
- 2 столовые ложки сметаны жирностью 20% или сливок жирностью 35%
- Соль, перец, приправы — по вкусу
Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде и очистите от кожицы. Сливочное масло растопите, добавьте сметану, хорошо перемешайте. Обмажьте шампиньоны маринадом, сложите в кастрюлю, накройте крышкой или фольгой и поставьте мариноваться на 2–2,5 часа. Через два часа нанижите замаринованные грибы на шампуры, посолите и поперчите, после чего поджарьте до золотистой корочки, постоянно переворачивая (это займет 5–10 минут).
Как приготовить шампиньоны с плавленым сыром
Это блюдо готовится на решетке, а ингредиенты понадобятся самые простые. Итак, возьмите:
- 15–20 средних или крупных шампиньонов
- 70 граммов мягкого сливочного масла
- 150 граммов сыра, например сулугуни
- 3 зубчика чеснока
Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде, удалите ножки и очистите от кожицы. Чеснок измельчите и перемешайте с маслом. Сыр натрите на крупной терке. Смажьте шампиньоны маслом с чесноком и выложите на решетку. Поджарьте грибы на углях около 5 минут, после чего посыпьте тертым сыром и подержите еще несколько минут, чтобы сыр расплавился. Приятного отдыха на природе!
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