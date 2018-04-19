Пикник для вегетарианцев — как приготовить шампиньоны на природе

Весна наконец-то пришла, а это значит, что настало время для пикников и отдыха на природе. Сложно представить отдых на свежем воздухе без костра и свежего сочного шашлыка.

Кроме того, на костре можно приготовить и шампиньоны — как дополнение к мясному шашлыку или как основное блюдо для тех, кто не ест мясо.

Шашлык из шампиньонов — что понадобится Приготовить шашлык из шампиньонов — довольно просто. Для этого вам понадобятся простые доступные ингредиенты: Целые шампиньоны — их нужно хорошо промыть, просушить и очистить от кожицы.

Сметана, сливки, сливочное масло — ингредиенты для маринада.

Приправы: перец, хмели-сунели, тмин, розмарин, карри, куркума, другие.

Соль.

Соль. Чеснок, зелень.

Как замариновать грибной шашлык в сметане Существует много рецептов маринада для грибных шашлыков. Начнем со сметанного — он очень простой, при этом грибы получаются очень вкусными. Итак, вам понадобятся ингредиенты: 1 килограмм шампиньонов

400 граммов сметаны жирностью 20%

3–4 зубчика чеснока

Зелень

Соль, перец, другие приправы Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде и очистите от кожицы. Чеснок и зелень измельчите, перемешайте со сметаной, солью и специями. Обмажьте шампиньоны маринадом, сложите в кастрюлю, накройте крышкой или фольгой и поставьте мариноваться на два часа. Через два часа нанижите замаринованные грибы на шампуры и поджарьте до золотистой корочки. Не забывайте переворачивать. Приятного аппетита! Через два часа нанижите замаринованные грибы на шампуры и поджарьте до золотистой корочки. Не забывайте переворачивать. Приятного аппетита!

Как замариновать грибной шашлык в сливочном масле Еще один способ быстро замариновать шампиньоны — это в сливочном масле со сметаной. Для этого вам понадобятся ингредиенты: 1 килограмм шампиньонов

150 граммов сливочного масла

2 столовые ложки сметаны жирностью 20% или сливок жирностью 35%

Соль, перец, приправы — по вкусу Шампиньоны тщательно промойте в холодной воде и очистите от кожицы. Сливочное масло растопите, добавьте сметану, хорошо перемешайте. Обмажьте шампиньоны маринадом, сложите в кастрюлю, накройте крышкой или фольгой и поставьте мариноваться на 2–2,5 часа. Через два часа нанижите замаринованные грибы на шампуры, посолите и поперчите, после чего поджарьте до золотистой корочки, постоянно переворачивая (это займет 5–10 минут).