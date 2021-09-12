Вкусные сырники из творога на сковороде

Ингредиенты
- творог (18%) – 500 гр. (я использую магазинный сладкий с курагой или изюмом)
- яйцо – 2 желтка
- манка – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- соль – щепотка
- мука (для формирования сырников) –сколько необходимо
- растительное и сливочное масло – для обжарки
Рецепт приготовления
1) Для сырников возьмите сухой сладкий творог с курагой.
Сахар не нужен, потому что творог изначально сладкий.
Добавьте только 1 пакетик ванильного сахара.
2) Помимо ванильного сахара разбейте 2 желтка и положите 2 столовые ложки манки.
Если творог влажный, понадобится чуть больше манки.
Хорошо все перемешйате
3) Дайте творожной массе постоять минут 10-15 в холодильнике.
За это время набухнет манка.
4) Поспьте рабочую поверхность мукой.
Сформируйте из творога колбаску и разрежьте на равные кусочки.
5) Руки смажьте маслом, чтобы творог не прилипал.
Скатайте из творога небольшие шарики одинакового размера.
7) Панируйте сырники и в муке.
Уберите всю лишнюю муку, чтобы она не пригорала на сковороде.
8) Пожарьте сырники с двух сторон на среднем огне.
9) В самом конце убавьте огонь до минимума и положите в сковороду кусочек сливочного масла.
Накройте сковороду крышкой и готовьте сырники еще около 2-х или 3-х минут, не более.
Готовые сырники подайте с медом, вареньем.
Кушать подано!
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