Вкусные сырники из творога на сковороде

Рецепт приготовления

1) Для сырников возьмите сухой сладкий творог с курагой.

Сахар не нужен, потому что творог изначально сладкий.

Добавьте только 1 пакетик ванильного сахара.

2) Помимо ванильного сахара разбейте 2 желтка и положите 2 столовые ложки манки.

Если творог влажный, понадобится чуть больше манки.

Хорошо все перемешйате

3) Дайте творожной массе постоять минут 10-15 в холодильнике.

За это время набухнет манка.

4) Поспьте рабочую поверхность мукой.

Сформируйте из творога колбаску и разрежьте на равные кусочки.

5) Руки смажьте маслом, чтобы творог не прилипал.

Скатайте из творога небольшие шарики одинакового размера.

7) Панируйте сырники и в муке.

Уберите всю лишнюю муку, чтобы она не пригорала на сковороде.

8) Пожарьте сырники с двух сторон на среднем огне.

9) В самом конце убавьте огонь до минимума и положите в сковороду кусочек сливочного масла.

Накройте сковороду крышкой и готовьте сырники еще около 2-х или 3-х минут, не более.

Готовые сырники подайте с медом, вареньем.

Кушать подано!