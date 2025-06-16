Готовим ванильное мороженое с грецкими орехами

Ингредиенты
- молоко - 150 мл
- желтки - 5 шт.
- сахарная пудра - 150 г
- ванильный экстракт - 1 ст.л.
- сливки 33% - 500 мл
- чёрный шоколад - 60 г
- грецкие орехи - 80 г
Рецепт приготовления
В сотейнике с толстым дном соединяем сахарную пудру с желтками, растираем до однородной консистенции.
Добавляем ванильный экстракт и молоко, перемешиваем до однородной консистенции.
Ставим на минимальный огонь и постоянно перемешивая, массу прогреваем до 85 градусов.
Масса должна немного загустеть.
Даем остыть до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник.
Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде, а затем орехи очищаем от кожуры.
Орехи измельчаем при помощи блендера, насадкой ножи.
Шоколад измельчаем при помощи ножа.
Жирные сливки взбиваем 3 минуты до пышной легкой консистенции.
Во взбитые жирные сливки частями добавляем холодную заварную массу, перемешиваем аккуратно венчиком.
Мороженое буду готовить в мороженице.
Включаем мороженицу и по чуть-чуть, по 1 ст.л вливаем сливочную массу.
Готовим мороженое 25-30 минут.
Но через 20 минут добавляем по 1 ст.л измельченный шоколад, а затем обжаренные и измельченные грецкие орехи, также по 1 ст.л
Мороженое перекладываем в емкость с крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.
Мороженое готово, подаем к столу.
Кушать подано!
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