Готовим ванильное мороженое с грецкими орехами

В сотейнике с толстым дном соединяем сахарную пудру с желтками, растираем до однородной консистенции.

Добавляем ванильный экстракт и молоко, перемешиваем до однородной консистенции.

Ставим на минимальный огонь и постоянно перемешивая, массу прогреваем до 85 градусов.

Масса должна немного загустеть.

Даем остыть до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник.

Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде, а затем орехи очищаем от кожуры.

Орехи измельчаем при помощи блендера, насадкой ножи.

Шоколад измельчаем при помощи ножа.

Жирные сливки взбиваем 3 минуты до пышной легкой консистенции.

Во взбитые жирные сливки частями добавляем холодную заварную массу, перемешиваем аккуратно венчиком.

Мороженое буду готовить в мороженице.

Включаем мороженицу и по чуть-чуть, по 1 ст.л вливаем сливочную массу.

Готовим мороженое 25-30 минут.

Но через 20 минут добавляем по 1 ст.л измельченный шоколад, а затем обжаренные и измельченные грецкие орехи, также по 1 ст.л

Мороженое перекладываем в емкость с крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.

Мороженое готово, подаем к столу.



Кушать подано!