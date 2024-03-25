Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепт вкусного пирога из творога, фруктов и лаваша

Фото к рецепту: Творожный пирог из лаваша

Ингредиенты

творожно-ванильная масса (сладкая) - 1 кг.

лаваш - 2 листа.

апельсин - 2 шт.

киви - 2 шт.

для заливки :

яйца - 3 шт.

сметана - 200 г

сахар - 2 ст.л.

моцарелла - 200 г

Рецепт приготовления

Для заливки смешиваю венчиком яйца, сметану, сахар и натертую на крупной терке моцареллу (немного оставлю моцареллы для присыпки).

В творожно- ванильную сладкую массу добавляю мелко нарезанные апельсины и киви (немного оставлю для украшения), перемешиваю.

Беру лист лаваша, кладу половину творожной массы и распределяю по лавашу.

Сворачиваю в рулет. Нарезаю на кусочки, размер- 6 см., чтобы не доставали до верха формы.

Точно также подготовлю и второй лаваш.

Беру форму для выпечки - 19 см., высота 7см., выстелила форму пергаментом (чуть выше самой формы), выкладываю в форму нарезанные заготовки и заливаю заливкой, распределяю по всей поверхности.

Отправляю в хорошо разогретую духовку на 40 минут, температура 180С, за 10 минут до готовности присыплю моцареллой, которую я оставила.

Сверху пирог украшаю кусочками киви и апельсина.

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