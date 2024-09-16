Готовим ароматный марпинад для шашлыка

свиная шея - 2 кг

мята - 10 веточек

чеснок - 3 зубчика

белое сухое вино - 200 мл

растительное масло 4 ст.л.

свежемолотый перец

соль

Я предпочитаю начать приготовление шашлыка с подготовки мяса.

Разумеется, что лучше всего для шашлыка подходит свинина, а конкретно её шейный отруб.

По весу у меня кусок получился 2 с небольшим кг.

Один из секретов вкусного шашлыка - это правильная его нарезка.

Кусочки мяса не должны быть маленькими, чтобы они не пересохли внутри, при этом крупные кусочки будут дольше готовится.

Оптимальным, на мой взгляд, являются кубики со стороной 5-6 см.

Рекомендую нарезать мясо на кубики именно такого размера.

Перекладываем нарезанные куски мяса в глубокую миску, где мы будем их мариновать.

Зубчики чеснока придавливаем плоской стороной ножа, чтобы они эффективнее отдавали сок и мелко нарезаем их.

После чеснока займёмся мятой.

На 2 кг свинины нам потребуется около 10 веточек.

Снимаем со стеблей ароматные листья.

Сами стебли нам не пригодятся и их смело можно выкинуть.

Оставшиеся листья мяты нарезаем произвольно, не крупно.

Помещаем чеснок и мяту в ёмкость к мясу.

По вкусу добавляем соль.

И также свежемолотый перец.

А также 4 ст.л. растительного масла.

И 200 мл. белого сухого вина.

Перемешиваем всё вместе, чтобы мята, чеснок и также специи равномерно распределились по каждому кусочку мяса.

Отправляем мясо мариноваться в холодильники на 8, а лучше на 12 часов.

Замаринованный шашлык насаживаем на шампуры и обжариваем на углях в около 20 - 25 минут.

Обязательно следите за тем, чтобы мясо не начало подгорать.

Очень рекомендую посыпать на угли немного соли, чтобы капающий с шашлыка жир не воспламенялся, так пожарить шашлык будет намного проще!

Чтобы убедиться в готовности шашлыка, сделайте надрез одного из его кусочков до шампура и посмотрите на цвет мяса.

Оно должно быть полностью готовым, а цвет мясного сока прозрачным.

Готовый шашлык подаём к столу.

Лучше всего это делать с овощами и лавашем.

Кушать подано!