Готовим ароматный марпинад для шашлыка

Ингредиенты
свиная шея - 2 кг
мята - 10 веточек
чеснок - 3 зубчика
белое сухое вино - 200 мл
растительное масло 4 ст.л.
свежемолотый перец
соль
Рецепт приготовления
Я предпочитаю начать приготовление шашлыка с подготовки мяса.
Разумеется, что лучше всего для шашлыка подходит свинина, а конкретно её шейный отруб.
По весу у меня кусок получился 2 с небольшим кг.
Один из секретов вкусного шашлыка - это правильная его нарезка.
Кусочки мяса не должны быть маленькими, чтобы они не пересохли внутри, при этом крупные кусочки будут дольше готовится.
Оптимальным, на мой взгляд, являются кубики со стороной 5-6 см.
Рекомендую нарезать мясо на кубики именно такого размера.
Перекладываем нарезанные куски мяса в глубокую миску, где мы будем их мариновать.
Зубчики чеснока придавливаем плоской стороной ножа, чтобы они эффективнее отдавали сок и мелко нарезаем их.
После чеснока займёмся мятой.
На 2 кг свинины нам потребуется около 10 веточек.
Снимаем со стеблей ароматные листья.
Сами стебли нам не пригодятся и их смело можно выкинуть.
Оставшиеся листья мяты нарезаем произвольно, не крупно.
Помещаем чеснок и мяту в ёмкость к мясу.
По вкусу добавляем соль.
И также свежемолотый перец.
А также 4 ст.л. растительного масла.
И 200 мл. белого сухого вина.
Перемешиваем всё вместе, чтобы мята, чеснок и также специи равномерно распределились по каждому кусочку мяса.
Отправляем мясо мариноваться в холодильники на 8, а лучше на 12 часов.
Замаринованный шашлык насаживаем на шампуры и обжариваем на углях в около 20 - 25 минут.
Обязательно следите за тем, чтобы мясо не начало подгорать.
Очень рекомендую посыпать на угли немного соли, чтобы капающий с шашлыка жир не воспламенялся, так пожарить шашлык будет намного проще!
Чтобы убедиться в готовности шашлыка, сделайте надрез одного из его кусочков до шампура и посмотрите на цвет мяса.
Оно должно быть полностью готовым, а цвет мясного сока прозрачным.
Готовый шашлык подаём к столу.
Лучше всего это делать с овощами и лавашем.
Кушать подано!
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