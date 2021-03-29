Манный пудинг с яблоками

Ингредиенты
Молоко - 150 граммов (3/4 ст.)
Сливочное масло - 2 столовые ложки
Яйцо - 1 шт.
Apple - 1 шт. (маленькое)
Манка - 5 чайных ложек
Сахар - 4 чайные ложки (20 гр.)
сухари
щепотка соли
Ингредиенты
Молоко - 150 граммов (3/4 ст.)
Сливочное масло - 2 столовые ложки
Яйцо - 1 шт.
Apple - 1 шт. (маленькое)
Манка - 5 чайных ложек
Сахар - 4 чайные ложки (20 гр.)
сухари
щепотка соли
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