Четыре вкуса

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Манный пудинг с яблоками

Фото к рецепту: Манный пудинг с яблоками

Ингредиенты 

Молоко - 150 граммов (3/4 ст.) 
Сливочное масло - 2 столовые ложки 
Яйцо - 1 шт. 
Apple - 1 шт. (маленькое) 
Манка - 5 чайных ложек 
Сахар - 4 чайные ложки (20 гр.) 
сухари
щепотка соли  

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