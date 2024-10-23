Воздушные пирожки с зеленым луком и яйцом

Приготовление начинаю с начинки.

Вареные яйца нарезаем кубиками.

Зелёный лук нарезаем кольцами.

На небольшом огне разогреваем сковороду, отправляем в нее сливочное масло, как только оно растопилось, в сковороду отправляем зелёный лук и прогреваем не больше 2 минут.

Зелёный лук добавляем к вареным яйцам, солим, перчим, перемешиваем и начинка готова.

Для теста: в теплую сыворотку добавляем сухие дрожжи, сахар, соль и 3 ст.л (от общего количества) просеянной муки, перемешиваем все. Миску затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей. Я хоть и использую быстродействующие дрожжи, все равно я люблю их предварительно активировать.

Через это время получается пышная масса с пористой “шапочкой” на поверхности.

Перемешиваем и начинаем частями вводить муку. Добавляем по несколько столовых ложек и перемешиваем. Мука вводиться постепенно, т.к у всех будет разная мука, разных производителей, разного качества и влажности. Поэтому кому-то муки потребуется чуть больше, а кому-то чуть меньше.

Как только ввели всю муку и тесто начало собираться в ком, добавляем растительное масло и уже окончательно вымешиваем тесто не меньше 5 минут.

Должно получиться очень мягкое тесто, которое немного липнет к рукам, поэтому руки смазываем растительным и тесто выкладываем на рабочую поверхность, немного обминаем его и отправляем на расстойку.

Я тесто расстаиваю в мультиварке на программе Йогурт 1 час, там как раз 40 градусов. Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом. Если расстаивать тесто просто в теплом месте, то потребуется не меньше 2 часов. Тесто должно хорошо подняться и увеличиться в объеме минимум 2 раза.

После расстойки тесто получается пышным и пористым.

Выкладываем его на рабочую поверхность (стол припыляем небольшим количеством муки) обминаем и делим на нужное количество кусочков, в зависимости от желаемого размера пирожков.

Каждый кусочек теста обминаем и формуем шарик. Все шарики из теста накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не обветривалось.

Берем по одному шарику теста и руками делаем из него лепешку, в центр кладем начинку и формуем пирожок.

Заготовки выкладываем на противень застеленный пергаментом, накрываем пищевой пленкой и даем постоять 15-20 минут.

Затем смешиваем желток с молоком и смазываем все заготовки.

Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Получаются вкусные, мягкие и пышные пирожки. Рецепт дрожжевого теста отличный, поэтому из него можно готовить пирожки с любой соленой начинкой.

Кушать подано!