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Четыре вкуса

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Воздушные пирожки с зеленым луком и яйцом

Фото к рецепту: Пирожки с яйцом и зеленым луком мягкие и воздушные пирожки в духовке / дрожжевое тесто на сыворотке

Ингредиенты

  • для теста:
  • сыворотка - 300 мл
  • сахар - 1 ст.л
  • соль - щепотка
  • сухие дрожжи - 7 гр
  • яйца - 1 шт
  • мука - 500-550 гр
  • растительное масло - 30 мл
  • для начинки:
  • вареные яйца - 8 шт
  • зелёный лук - 120 гр
  • сливочное масло - 50 гр
  • соль - 0.5 ч.л
  • черный молотый перец - 0.5 ч.л
  • дополнительно :
  • желток - 1 шт
  • молоко - 1 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовление начинаю с начинки.

Вареные яйца нарезаем кубиками.

Зелёный лук нарезаем кольцами.

На небольшом огне разогреваем сковороду, отправляем в нее сливочное масло, как только оно растопилось, в сковороду отправляем зелёный лук и прогреваем не больше 2 минут.

Зелёный лук добавляем к вареным яйцам, солим, перчим, перемешиваем и начинка готова.

Для теста: в теплую сыворотку добавляем сухие дрожжи, сахар, соль и 3 ст.л (от общего количества) просеянной муки, перемешиваем все. Миску затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей. Я хоть и использую быстродействующие дрожжи, все равно я люблю их предварительно активировать.

Через это время получается пышная масса с пористой “шапочкой” на поверхности.

Перемешиваем и начинаем частями вводить муку. Добавляем по несколько столовых ложек и перемешиваем. Мука вводиться постепенно, т.к у всех будет разная мука, разных производителей, разного качества и влажности. Поэтому кому-то муки потребуется чуть больше, а кому-то чуть меньше.

Как только ввели всю муку и тесто начало собираться в ком, добавляем растительное масло и уже окончательно вымешиваем тесто не меньше 5 минут.

Должно получиться очень мягкое тесто, которое немного липнет к рукам, поэтому руки смазываем растительным и тесто выкладываем на рабочую поверхность, немного обминаем его и отправляем на расстойку.

Я тесто расстаиваю в мультиварке на программе Йогурт 1 час, там как раз 40 градусов. Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом. Если расстаивать тесто просто в теплом месте, то потребуется не меньше 2 часов. Тесто должно хорошо подняться и увеличиться в объеме минимум 2 раза.

После расстойки тесто получается пышным и пористым.

Выкладываем его на рабочую поверхность (стол припыляем небольшим количеством муки) обминаем и делим на нужное количество кусочков, в зависимости от желаемого размера пирожков.

Каждый кусочек теста обминаем и формуем шарик. Все шарики из теста накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не обветривалось.

Берем по одному шарику теста и руками делаем из него лепешку, в центр кладем начинку и формуем пирожок.

Заготовки выкладываем на противень застеленный пергаментом, накрываем пищевой пленкой и даем постоять 15-20 минут.

Затем смешиваем желток с молоком и смазываем все заготовки.

Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Получаются вкусные, мягкие и пышные пирожки. Рецепт дрожжевого теста отличный, поэтому из него можно готовить пирожки с любой соленой начинкой.

Кушать подано!

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