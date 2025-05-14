Рецепт хачапури по-мегрельски

Ингредиенты
- ингредиенты для теста: на 2 шт. диаметром 25 см
- молоко - 200 мл
- сахар - 1 ст.л.
- соль - ½ ч.л.
- сухие дрожжи - 1 ст.л
- мука - 450 г
- сливочное масло - 80 г
- для начинки:
- полутвердый сыр - 200 г (но лучше полутвердый сыр + сулугуни)
- дополнительно:
- полутвердый сыр - 80 г
- сливочное масло - 60 г
- для смазывания:
- желток - 1 шт.
Рецепт приготовления
В теплое молоко добавляем сахар, соль и сухие быстродействующие дрожжи, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей.
Через это время на поверхности должна образоваться пенистая “шапочка” перемешиваем и добавляем частями просеянную муку, замешиваем тесто.
Как только тесто начнёт собираться в ком, добавляем растопленное сливочное масло и уже окончательно замешиваем тесто, не меньше 5 минут.
Получается мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Обминаем его, кладем в миску, смазанную растительным маслом и ставим на расстойку, в теплое место без сквозняков, на 2 часа.
Я тесто расстаиваю в мультиварке, на программе “Йогурт” 1 час.
Пока тесто на расстойке, подготавливаю начинку.
Сыр натираем на крупной терке.
Через 2 часа, пышное и пористое тесто выкладываем на рабочую поверхность, обминаем и делим на 2 части.
Работать с тестом удобно сразу на силиконовом коврике, на котором в дальнейшем буду сразу и выпекать.
Одну часть теста пока убираем, а вторую раскатываем в круг диаметром 35 см.
На тесто выкладываем 100 гр сыра, разравниваем, не доходя до края 10 см.
Затем края теста собираем к центру и скрепляем между собой, чтобы получилась лепешку с сырной начинкой.
Переворачиваем её швом вниз и придавливая руками, делаем лепешку диаметром 25 см.
Силиконовый коврик с лепешкой перекладываем на противень, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
Затем лепешку смазываем желтком и сверху присыпаем 40 гр натертого сыра.
По центру кладем 30 гр холодного сливочного масла.
Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Пока выпекается первая лепешку, таким же образом делаем и 2 лепешку.
Готовые лепёшки сразу же подаем к столу.
Получаются вкусные хачапури по-мегрельски, мягкое и воздушное тесто и много сырной начинки.
Пока хачапури горячие, сыр будет аппетитно тянуться, особенно если использовать полутвердый сыр + сыр сулугуни.
Кушать подано!
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