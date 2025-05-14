Рецепт хачапури по-мегрельски

В теплое молоко добавляем сахар, соль и сухие быстродействующие дрожжи, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей.

Через это время на поверхности должна образоваться пенистая “шапочка” перемешиваем и добавляем частями просеянную муку, замешиваем тесто.

Как только тесто начнёт собираться в ком, добавляем растопленное сливочное масло и уже окончательно замешиваем тесто, не меньше 5 минут.

Получается мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Обминаем его, кладем в миску, смазанную растительным маслом и ставим на расстойку, в теплое место без сквозняков, на 2 часа.

Я тесто расстаиваю в мультиварке, на программе “Йогурт” 1 час.

Пока тесто на расстойке, подготавливаю начинку.

Сыр натираем на крупной терке.

Через 2 часа, пышное и пористое тесто выкладываем на рабочую поверхность, обминаем и делим на 2 части.

Работать с тестом удобно сразу на силиконовом коврике, на котором в дальнейшем буду сразу и выпекать.

Одну часть теста пока убираем, а вторую раскатываем в круг диаметром 35 см.

На тесто выкладываем 100 гр сыра, разравниваем, не доходя до края 10 см.

Затем края теста собираем к центру и скрепляем между собой, чтобы получилась лепешку с сырной начинкой.

Переворачиваем её швом вниз и придавливая руками, делаем лепешку диаметром 25 см.

Силиконовый коврик с лепешкой перекладываем на противень, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.

Затем лепешку смазываем желтком и сверху присыпаем 40 гр натертого сыра.

По центру кладем 30 гр холодного сливочного масла.

Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Пока выпекается первая лепешку, таким же образом делаем и 2 лепешку.

Готовые лепёшки сразу же подаем к столу.

Получаются вкусные хачапури по-мегрельски, мягкое и воздушное тесто и много сырной начинки.

Пока хачапури горячие, сыр будет аппетитно тянуться, особенно если использовать полутвердый сыр + сыр сулугуни.

Кушать подано!