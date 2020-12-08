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Мекленбургский картофельный рулет со шкварками

Фото к рецепту: Мекленбургский картофельный рулет со шкварками

Ингредиенты

  • картофель отварной 300 гр.
  • мука 250-300 гр.
  • крахмал 1 ст.л. (без горки)
  • сметана 1 ст.л.
  • масло сливочное 40 гр.
  • яйцо 2 шт.
  • лук репчатый 2 шт.
  • бекон или грудинка 200 гр.
  • зелень петрушки
  • соль
  • перец

Пошаговый рецепт приготовления

Картофель натереть на мелкой тёрке.

Для удобства предлагается тереть немного недоваренный картофель, а тёрку смазать растительным маслом.

Муку смешать с крахмалом, всыпать к картофелю.

Добавить яйца взбитые с солью и растопленным маслом, сметану.

Замесить тесто, не слишком крутое.

Оставить полежать 30 мин.

Мелко нарезать лук.

Измельчённую грудинку или бекон вытопить до состояния шкварок.

На полученном жиру пассеровать лук.

Добавить измельчённую зелень петрушки, пассеровать - начинка готова.

Тесто раскатать в пласт толщиной 1,5 см, выложить начинку, свернуть рулетом.

Край рулета склеить желтком.

Рулет нарезать кусками 5-6 см.

Выложить в жаропрочную форму и запечь при 200* 30-40 мин., иногда поливая молоком.

Можно обжарить рулеты с двух сторон на сковороде.

Подавать со сметаной и овощным салатом.

Пошаговые фото рецепта

Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 1
1. Картофель натереть на мелкой тёрке. Для удобства предлагается тереть немного недоваренный картофель, а тёрку смазать растительным маслом.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 2
2. Муку смешать с крахмалом, всыпать к картофелю. Добавить яйца взбитые с солью и растопленным маслом, сметану.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 3
3. Замесить тесто, не слишком крутое. Оставить полежать 30 мин.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 4
4. Мелко нарезать лук.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 5
5. Измельчённую грудинку или бекон вытопить до состояния шкварок.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 6
6. На полученном жиру пассеровать лук. Добавить измельчённую зелень петрушки, пассеровать - начинка готова.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 7
7. Тесто раскатать в пласт толщиной 1,5 см, выложить начинку, свернуть рулетом.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 8
8. Край рулета склеить желтком.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 9
9. Рулет нарезать кусками 5-6 см.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 10
10. Выложить в жаропрочную форму и запечь при 200* 30-40 мин., иногда поливая молоком. Можно обжарить рулеты с двух сторон на сковороде.
Мекленбургский картофельный рулет со шкварками: фото шаг 11
11. Подавать со сметаной и овощным салатом. Это блюдо готовят на праздник "Фастнах" или карнавал. Приятного аппетита!

Дополнительная информация

Это блюдо северо-восточной Германии привлекло меня необычным приготовлением картофельного теста. Пюре использовать категорически не рекомендуется, картофель, лучше недоваренный, натереть на мелкой тёрке. В некоторых источниках эти рулеты предлагается обжарить на сковороде, но я решила, что довольно будет обжаренных шкварок с луком, и рулеты запекала. Вопреки моим опасениям, они получились совсем нежирными, пышными и нежными.

 

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