Мекленбургский картофельный рулет со шкварками

Ингредиенты
- картофель отварной 300 гр.
- мука 250-300 гр.
- крахмал 1 ст.л. (без горки)
- сметана 1 ст.л.
- масло сливочное 40 гр.
- яйцо 2 шт.
- лук репчатый 2 шт.
- бекон или грудинка 200 гр.
- зелень петрушки
- соль
- перец
Пошаговый рецепт приготовления
Картофель натереть на мелкой тёрке.
Для удобства предлагается тереть немного недоваренный картофель, а тёрку смазать растительным маслом.
Муку смешать с крахмалом, всыпать к картофелю.
Добавить яйца взбитые с солью и растопленным маслом, сметану.
Замесить тесто, не слишком крутое.
Оставить полежать 30 мин.
Мелко нарезать лук.
Измельчённую грудинку или бекон вытопить до состояния шкварок.
На полученном жиру пассеровать лук.
Добавить измельчённую зелень петрушки, пассеровать - начинка готова.
Тесто раскатать в пласт толщиной 1,5 см, выложить начинку, свернуть рулетом.
Край рулета склеить желтком.
Рулет нарезать кусками 5-6 см.
Выложить в жаропрочную форму и запечь при 200* 30-40 мин., иногда поливая молоком.
Можно обжарить рулеты с двух сторон на сковороде.
Подавать со сметаной и овощным салатом.
Пошаговые фото рецепта
Дополнительная информация
Это блюдо северо-восточной Германии привлекло меня необычным приготовлением картофельного теста. Пюре использовать категорически не рекомендуется, картофель, лучше недоваренный, натереть на мелкой тёрке. В некоторых источниках эти рулеты предлагается обжарить на сковороде, но я решила, что довольно будет обжаренных шкварок с луком, и рулеты запекала. Вопреки моим опасениям, они получились совсем нежирными, пышными и нежными.
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