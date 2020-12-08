Мекленбургский картофельный рулет со шкварками

10. Выложить в жаропрочную форму и запечь при 200* 30-40 мин., иногда поливая молоком. Можно обжарить рулеты с двух сторон на сковороде.

Дополнительная информация

Это блюдо северо-восточной Германии привлекло меня необычным приготовлением картофельного теста. Пюре использовать категорически не рекомендуется, картофель, лучше недоваренный, натереть на мелкой тёрке. В некоторых источниках эти рулеты предлагается обжарить на сковороде, но я решила, что довольно будет обжаренных шкварок с луком, и рулеты запекала. Вопреки моим опасениям, они получились совсем нежирными, пышными и нежными.