Четыре вкуса

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Новогодний винегрет с мидиями

Рецепт еще одного необычного салатика вам в копилку. Он получается довольно необычный на вкус и отлично подойдет для новогоднего меню. Салат интересно смотрится, напоминает винегрет, но с изюминкой.

Необходимые продукты

  • 1 свекла
  • 3 штуки картофеля
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • зелень
  • 4 маринованных огурца
  • 2 свежих огурца
  • 200 грамм квашеной капусты
  • 3 столовые ложки консервированной фасоли
  • 3 столовые ложки консервированного зеленого горошка
  • 150 грамм мидий в масле
  • растительное масло
  • 50 миллилитров яблочного уксуса
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками.  Кладем на сковороду с растительным маслом, обжариваем до румяной корочки.
  2. Свеклу отвариваем до готовности, а потом очищаем и нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник и добавляем лук с черным перцем, перемешиваем.
  3. Свежий огурец нарезаем мелким кубиком. Точно также нарезаем маринованные огурцы, отварную морковь и картофель. Подготовленные продукты отправляем к миску, добавляем квашеную капусту, фасоль, кукурузу, вливаем уксус, масло от мидий, свеклу с луком и измельченную зелень. Все хорошо перемешиваем.
  4. Салат перекладываем салат на блюдо, сверху выкладываем мидии и подаем к столу.

Новогодний винегрет с мидиями

Приятного аппетита!

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