Новогодний винегрет с мидиями

Рецепт еще одного необычного салатика вам в копилку. Он получается довольно необычный на вкус и отлично подойдет для новогоднего меню. Салат интересно смотрится, напоминает винегрет, но с изюминкой.
Необходимые продукты
- 1 свекла
- 3 штуки картофеля
- 1 луковица
- 1 морковь
- зелень
- 4 маринованных огурца
- 2 свежих огурца
- 200 грамм квашеной капусты
- 3 столовые ложки консервированной фасоли
- 3 столовые ложки консервированного зеленого горошка
- 150 грамм мидий в масле
- растительное масло
- 50 миллилитров яблочного уксуса
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Кладем на сковороду с растительным маслом, обжариваем до румяной корочки.
- Свеклу отвариваем до готовности, а потом очищаем и нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник и добавляем лук с черным перцем, перемешиваем.
- Свежий огурец нарезаем мелким кубиком. Точно также нарезаем маринованные огурцы, отварную морковь и картофель. Подготовленные продукты отправляем к миску, добавляем квашеную капусту, фасоль, кукурузу, вливаем уксус, масло от мидий, свеклу с луком и измельченную зелень. Все хорошо перемешиваем.
- Салат перекладываем салат на блюдо, сверху выкладываем мидии и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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