Новогодний винегрет с мидиями

Рецепт еще одного необычного салатика вам в копилку. Он получается довольно необычный на вкус и отлично подойдет для новогоднего меню. Салат интересно смотрится, напоминает винегрет, но с изюминкой.

Необходимые продукты

1 свекла

3 штуки картофеля

1 луковица

1 морковь

зелень

4 маринованных огурца

2 свежих огурца

200 грамм квашеной капусты

3 столовые ложки консервированной фасоли

3 столовые ложки консервированного зеленого горошка

150 грамм мидий в масле

растительное масло

50 миллилитров яблочного уксуса

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Кладем на сковороду с растительным маслом, обжариваем до румяной корочки. Свеклу отвариваем до готовности, а потом очищаем и нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник и добавляем лук с черным перцем, перемешиваем. Свежий огурец нарезаем мелким кубиком. Точно также нарезаем маринованные огурцы, отварную морковь и картофель. Подготовленные продукты отправляем к миску, добавляем квашеную капусту, фасоль, кукурузу, вливаем уксус, масло от мидий, свеклу с луком и измельченную зелень. Все хорошо перемешиваем. Салат перекладываем салат на блюдо, сверху выкладываем мидии и подаем к столу.

Приятного аппетита!