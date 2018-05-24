Наступила жара – и уже не знаешь, что приготовить. У духовки стоять лишний раз не хочется, душа требует чего-то легкого и свежего.
И тогда на помощь приходят простые рецепты приготовления блюд из овощей. Один из таких вариантов я вам хочу сейчас предложить. Изумительная закуска из свежих огурцов не только украсит любой стол, но и станет прекрасным дополнением к молодому картофелю.
Состав продуктов
- 500 грамм свежих огурчиков;
- небольшой пучок зеленого укропа;
- два зубчика чеснока;
- треть чайной ложки семян кориандра;
- перец чили молотый или стручок – по вкусу;
- половина чайной ложки соли;
- половина чайной ложки сахарного песка;
- три чайных ложки растительного масла без запаха;
- две чайных ложки рисового уксуса 3% (или одна чайная ложка любого 6% уксуса).
Пошаговый процесс приготовления
- Свежие огурцы промываем, отрезаем кончики и нарезаем произвольно. Я нарезала кружочками, толщиной не более 5 миллиметров, чтобы закуска была готова сразу.
- Подготовленные огурчики перекладываем в глубокую миску, добавляем к ним все специи, соль и сахарный песок, небольшой стручок острого перца (его берите по вкусу).
- Совет. Семена кориандра немного растолките в ступке, чтобы они стали ароматными. Если семян нет, то возьмите молотый кориандр.
- Очищенные зубчики чеснока мелко рубим ножом и отправляем туда же.
- Небольшой пучок зеленого укропа промываем, стряхиваем излишки влаги, мелко режем и отправляем в миску с огурцами.
- Вливаем в миску с огурцами растительное масло (любое, какое у вас есть) и уксус.
- Совет. Рекомендую вам попробовать эту закуску заправить маслом из одуванчика: будет очень вкусно, ароматно и полезно.
- Накрываем миску крышкой, трясем в течение нескольких минут – и закуска готова.
- Ее можно подавать на стол сразу, а можно дать постоять в холодильнике и охладиться: будет еще вкуснее.
Изумительная закуска из свежих огурцов станет отличным дополнением к молодому картофелю, запеченному в духовке. Ее также можно подать и на праздничный стол: съедается моментально.
Приятного всем аппетита и отличного настроения.
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