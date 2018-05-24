Наступила жара – и уже не знаешь, что приготовить. У духовки стоять лишний раз не хочется, душа требует чего-то легкого и свежего.

И тогда на помощь приходят простые рецепты приготовления блюд из овощей. Один из таких вариантов я вам хочу сейчас предложить. Изумительная закуска из свежих огурцов не только украсит любой стол, но и станет прекрасным дополнением к молодому картофелю.

Состав продуктов

500 грамм свежих огурчиков;

небольшой пучок зеленого укропа;

два зубчика чеснока;

треть чайной ложки семян кориандра;

перец чили молотый или стручок – по вкусу;

половина чайной ложки соли;

половина чайной ложки сахарного песка;

три чайных ложки растительного масла без запаха;

две чайных ложки рисового уксуса 3% (или одна чайная ложка любого 6% уксуса).

Пошаговый процесс приготовления

Свежие огурцы промываем, отрезаем кончики и нарезаем произвольно. Я нарезала кружочками, толщиной не более 5 миллиметров, чтобы закуска была готова сразу. Подготовленные огурчики перекладываем в глубокую миску, добавляем к ним все специи, соль и сахарный песок, небольшой стручок острого перца (его берите по вкусу). Совет. Семена кориандра немного растолките в ступке, чтобы они стали ароматными. Если семян нет, то возьмите молотый кориандр. Очищенные зубчики чеснока мелко рубим ножом и отправляем туда же. Небольшой пучок зеленого укропа промываем, стряхиваем излишки влаги, мелко режем и отправляем в миску с огурцами. Вливаем в миску с огурцами растительное масло (любое, какое у вас есть) и уксус. Совет. Рекомендую вам попробовать эту закуску заправить маслом из одуванчика: будет очень вкусно, ароматно и полезно. Накрываем миску крышкой, трясем в течение нескольких минут – и закуска готова. Ее можно подавать на стол сразу, а можно дать постоять в холодильнике и охладиться: будет еще вкуснее.

Изумительная закуска из свежих огурцов станет отличным дополнением к молодому картофелю, запеченному в духовке. Ее также можно подать и на праздничный стол: съедается моментально.

Приятного всем аппетита и отличного настроения.