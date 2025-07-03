Запекаем индейку в луковом кляре

Ингредиенты
- филе (бедра индейки или курицы) — 250 г
- лук репчатый — 1 шт
- яйцо куриное — 1 шт
- сметана (20%) — 2 г
- горчица (дижонская) — 1 ч.л.
- мука пшеничная (с горкой) — 2 г
- разрыхлитель теста — 0,5 ч.л.
- приправа — 0,5 ч.л.
- укроп — 3 веточ.
- специи
Рецепт приготовления
1. Подготовим ингредиенты.
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3. Приготовим луковый кляр для индейки. Очищаем и крупно нарезаем лук.
4. Выкладываем лук в чашу блендера и измельчаем в мелкую кашицу.
5. Перекладываем лук в большую миску. Вбейте в миску яйцо, добавьте сметану, горчицу, приправу и специи. Хорошо перемешайте смесь венчиком. Всыпьте 2 ст. л. муки и разрыхлитель теста, перемешайте до однородной консистенции.
6. Переложите в миску с кляром кусочки филе и перемешайте.
7. Возьмите небольшие формочки для выпечки...
8.... и разложите филе в кляре. Подъем выпечки небольшой, поэтому оставляйте в формочках немного сверху места.
9. Так как формочки у меня металлические, то запекать филе в кляре можно на гриле, на природе. Или дома в духовке. Ставите противень в духовку и включаете нагрев на 180 С. Запекается блюдо минут 30.
10. Подаем филе в кляре, посыпав измельченным укропом. Очень вкусное блюдо и в горячем, и в теплом виде!
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