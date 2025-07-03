Запекаем индейку в луковом кляре

1. Подготовим ингредиенты.

2.

Нарезаем филе индейки маленькими кусочками на один укус.

3. Приготовим луковый кляр для индейки. Очищаем и крупно нарезаем лук.

4. Выкладываем лук в чашу блендера и измельчаем в мелкую кашицу.

5. Перекладываем лук в большую миску. Вбейте в миску яйцо, добавьте сметану, горчицу, приправу и специи. Хорошо перемешайте смесь венчиком. Всыпьте 2 ст. л. муки и разрыхлитель теста, перемешайте до однородной консистенции.

6. Переложите в миску с кляром кусочки филе и перемешайте.

7. Возьмите небольшие формочки для выпечки...

8.... и разложите филе в кляре. Подъем выпечки небольшой, поэтому оставляйте в формочках немного сверху места.

9. Так как формочки у меня металлические, то запекать филе в кляре можно на гриле, на природе. Или дома в духовке. Ставите противень в духовку и включаете нагрев на 180 С. Запекается блюдо минут 30.

10. Подаем филе в кляре, посыпав измельченным укропом. Очень вкусное блюдо и в горячем, и в теплом виде!