Рецепт пасты с креветками в сливочно-чесночном соусе

Ингредиенты
- спагетти - 160-180 гр.
- репчатый лук -1/2 лук.
- чеснок - 4 зуб.
- помидоры - 2 шт.
- креветки - 300 гр.
- сливки - 200 гр. 20%.
- соль
- перец .
- базилик сушеный.
- петрушка.
- сыр пармезан.
Рецепт приготовления
1. Отвариваем спагетти аль денте (7-8 мин).
2. Нарезаем мелко лук и чеснок, также нарезаем помидор кубиками.
3. Обжариваем лук до золотистого цвета (приблизительно 2 мин).
4. Добавляем чеснок к луку и обжариваем вместе.
5. Отправляем помидоры к луку и чесноку на 2 минуты и добавляем креветки. Солим, перчим, специи по вкусу, базилик.
6. Через 2 минуты добавляем сливки 20% - 200 гр. и тушим на малом огне приблизительно 5-7 минут. Добавляем петрушку, добавляем спагетти и перемешиваем. В каждую тарелочку добавляем сверху натертый сыр пармезан.
Кушать подано!
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