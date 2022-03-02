Рецепт пасты с креветками в сливочно-чесночном соусе

Рецепт приготовления

1. Отвариваем спагетти аль денте (7-8 мин).

2. Нарезаем мелко лук и чеснок, также нарезаем помидор кубиками.

3. Обжариваем лук до золотистого цвета (приблизительно 2 мин).

4. Добавляем чеснок к луку и обжариваем вместе.

5. Отправляем помидоры к луку и чесноку на 2 минуты и добавляем креветки. Солим, перчим, специи по вкусу, базилик.

6. Через 2 минуты добавляем сливки 20% - 200 гр. и тушим на малом огне приблизительно 5-7 минут. Добавляем петрушку, добавляем спагетти и перемешиваем. В каждую тарелочку добавляем сверху натертый сыр пармезан.

Кушать подано!