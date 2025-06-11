Пирог с рыбой в духовке

Готовим тесто.

В тёплое молоко добавить дрожжи, сахар и перемешать.

Дать постоять 5 минут.

Добавить яйцо, соль, растительное масло и перемешать.

Постепенно добавляя муку, замесить тесто.

Накрыть его полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5-2 часа, за это время пару раз обмять тесто.

Готовим начинку.

Филе рыбы проверить на наличие костей, промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.

Лук очистить и нарезать мелким кубиком.

В сковороде растопить сливочное масло и обжарить лук до золотистого цвета.

Добавить рыбу, посолить, поперчить и обжарить ещё 5–7 минут.

Собираем пирог.

Тесто разделить на две неравные части.

Большую часть теста раскатать в круг толщиной примерно 5 мм. и выложить в форму для выпекания формируя бортики (у меня форма диаметром 28см глубиной 6,5 см).

На тесто выложить начинку.

Оставшееся тесто раскатать в круг толщиной около 3 мм.

Накрыть им начинку и защипнуть края.

В центре верхнего слоя сделать отверстие для выхода пара.

Накрыть полотенцем и дать пирогу подойти 20 минут.

Смазать пирог желтком.

Отправить пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.

Готовый пирог с рыбой можно подавать к столу.

Кушать подано!