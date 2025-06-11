Пирог с рыбой в духовке

Ингредиенты
- на форму диаметром 28см глубиной 6,5 см:
- для теста:
- пшеничная мука - 500 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- тёплое молоко - 250 мл
- растительное масло – 100 мл
- сухие быстрые дрожжи – 6 г
- соль – 10 г
- сахар – 50 г
- для начинки:
- филе белой рыбы - 800 г
- репчатый лук – 200 г
- сливочное масло - 50 г
- соль – 9 г
- чёрный молотый перец
- 1 желток для смазывания пирога
Рецепт приготовления
Готовим тесто.
В тёплое молоко добавить дрожжи, сахар и перемешать.
Дать постоять 5 минут.
Добавить яйцо, соль, растительное масло и перемешать.
Постепенно добавляя муку, замесить тесто.
Накрыть его полотенцем и оставить в тёплом месте на 1,5-2 часа, за это время пару раз обмять тесто.
Готовим начинку.
Филе рыбы проверить на наличие костей, промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
Лук очистить и нарезать мелким кубиком.
В сковороде растопить сливочное масло и обжарить лук до золотистого цвета.
Добавить рыбу, посолить, поперчить и обжарить ещё 5–7 минут.
Собираем пирог.
Тесто разделить на две неравные части.
Большую часть теста раскатать в круг толщиной примерно 5 мм. и выложить в форму для выпекания формируя бортики (у меня форма диаметром 28см глубиной 6,5 см).
На тесто выложить начинку.
Оставшееся тесто раскатать в круг толщиной около 3 мм.
Накрыть им начинку и защипнуть края.
В центре верхнего слоя сделать отверстие для выхода пара.
Накрыть полотенцем и дать пирогу подойти 20 минут.
Смазать пирог желтком.
Отправить пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.
Готовый пирог с рыбой можно подавать к столу.
Кушать подано!
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