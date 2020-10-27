Салат «Королева стола»: готовим к празднику

На самом деле такой салатик можно готовить хоть каждый день, но на праздничном столе он тоже будет смотреться уместно. Салатик получается аппетитный, яркий и необычайно вкусный. Готовится просто и невероятно быстро. Так что смело сохраняйте рецептик, пригодится.
Необходимые продукты
- 2 куриных яйца
- 150 грамм огурцов
- 1 плавленный сырок
- 200 грамм крабовых палочек
- 100 грамм кукурузы
- 50 грамм сухариков
- майонез
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Яйца кладем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем вкрутую. Затем остужаем, очищаем от скорлупы и нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник.
- Огурцы нарезаем кусочками. Если они горькие, то шкурку лучше снять.
- Плавленный сырок слегка подмораживаем, а потом нарезаем кусочками.
- В миску к яйцам кладем огурцы и сырок.
- Крабовые палочки нарезаем более мелкими кусочками и добавляем к остальным продуктам. Туда же кладем консервированную кукурузу, соль, перец по вкусу и заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на блюдо.
- Украшаем салат сухариками и подаем к столу.
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Приятного аппетита!
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