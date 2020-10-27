Салат «Королева стола»: готовим к празднику

На самом деле такой салатик можно готовить хоть каждый день, но на праздничном столе он тоже будет смотреться уместно. Салатик получается аппетитный, яркий и необычайно вкусный. Готовится просто и невероятно быстро. Так что смело сохраняйте рецептик, пригодится.

Необходимые продукты

2 куриных яйца

150 грамм огурцов

1 плавленный сырок

200 грамм крабовых палочек

100 грамм кукурузы

50 грамм сухариков

майонез

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Яйца кладем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем вкрутую. Затем остужаем, очищаем от скорлупы и нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник. Огурцы нарезаем кусочками. Если они горькие, то шкурку лучше снять. Плавленный сырок слегка подмораживаем, а потом нарезаем кусочками. В миску к яйцам кладем огурцы и сырок. Крабовые палочки нарезаем более мелкими кусочками и добавляем к остальным продуктам. Туда же кладем консервированную кукурузу, соль, перец по вкусу и заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на блюдо. Украшаем салат сухариками и подаем к столу.

Попробуйте также простой салат «Октябрь». Рецепт смотрите на сайте.

Приятного аппетита!