Четыре вкуса

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Салат «Королева стола»: готовим к празднику

На самом деле такой салатик можно готовить хоть каждый день, но на праздничном столе он тоже будет смотреться уместно. Салатик получается аппетитный, яркий и необычайно вкусный. Готовится просто и невероятно быстро. Так что смело сохраняйте рецептик, пригодится.

Необходимые продукты

  • 2 куриных яйца
  • 150 грамм огурцов
  • 1 плавленный сырок
  • 200 грамм крабовых палочек
  • 100 грамм кукурузы
  • 50 грамм сухариков
  • майонез
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Яйца кладем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем вкрутую. Затем остужаем, очищаем от скорлупы и нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник.
  2. Огурцы нарезаем кусочками. Если они горькие, то шкурку лучше снять.
  3. Плавленный сырок слегка подмораживаем, а потом нарезаем кусочками.
  4. В миску к яйцам кладем огурцы и сырок.
  5. Крабовые палочки нарезаем более мелкими кусочками и добавляем к остальным продуктам. Туда же кладем консервированную кукурузу, соль, перец по вкусу и заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на блюдо.
  6. Украшаем салат сухариками и подаем к столу.

Попробуйте также простой салат «Октябрь». Рецепт смотрите на сайте.

Салат "Королева стола": готовим к празднику

Приятного аппетита!

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