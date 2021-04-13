Четыре вкуса

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Крем-суп из цветной капусты

Фото к рецепту: Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты

  • цветная капуста - 1 кг.
  • вода – 2 л
  • морковь – 50 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • оливковое масло - 2 ст.л.
  • помидор – 50 г
  • перец черный -
  • копченая паприка
  • соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюлю налейте 2 литра воды, добавьте цветную капусту, разобранную на соцветия, нарезанную морковь и соль. Сварите суп на медленном огне до размягчения капусты (около 20 минут). Пока варится суп подготовьте топпинг, который придаст пикантный вкус и украсит блюдо. Для этого мелко нарубите чеснок и помидор, сложите в чашку, добавьте копченую паприку, оливковое масло. Перемешайте и все готово.

Слейте из супа лишний бульон и измельчите все блендером до однородности. Положите любимые приправы. В каждую тарелку добавьте чесночный топпинг.

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