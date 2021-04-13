Крем-суп из цветной капусты

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюлю налейте 2 литра воды, добавьте цветную капусту, разобранную на соцветия, нарезанную морковь и соль. Сварите суп на медленном огне до размягчения капусты (около 20 минут). Пока варится суп подготовьте топпинг, который придаст пикантный вкус и украсит блюдо. Для этого мелко нарубите чеснок и помидор, сложите в чашку, добавьте копченую паприку, оливковое масло. Перемешайте и все готово.

Слейте из супа лишний бульон и измельчите все блендером до однородности. Положите любимые приправы. В каждую тарелку добавьте чесночный топпинг.