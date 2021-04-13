Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты
- цветная капуста - 1 кг.
- вода – 2 л
- морковь – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- оливковое масло - 2 ст.л.
- помидор – 50 г
- перец черный -
- копченая паприка
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
В кастрюлю налейте 2 литра воды, добавьте цветную капусту, разобранную на соцветия, нарезанную морковь и соль. Сварите суп на медленном огне до размягчения капусты (около 20 минут). Пока варится суп подготовьте топпинг, который придаст пикантный вкус и украсит блюдо. Для этого мелко нарубите чеснок и помидор, сложите в чашку, добавьте копченую паприку, оливковое масло. Перемешайте и все готово.
Слейте из супа лишний бульон и измельчите все блендером до однородности. Положите любимые приправы. В каждую тарелку добавьте чесночный топпинг.
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