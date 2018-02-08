Очень сытный, вкусный, пряный и немного острый, совсем несложный в приготовлении — альбондигас весьма уместен особенно в холодное время года.
Для Альбондигас понадобится:
- Мясной фарш. 500 гр.
- Рис. 1 чашка.
- Яйцо. 1 шт. (На фото отсутствует).
- Картофель. 3 шт.
- Морковь. 1 шт.
- Сельдерей. 2 стебля.
- Лук. 2-3 средних.
- Чеснок. 2 зубчика.
- Помидоры. 3-4 крупных или 1 банка помидоров в собственном соку.
- Кинза. 1 пучок.
- Острый перец. Свежий. По вкусу.
- Соль. По вкусу.
- Черный свежемолотый перец. По вкусу.
- Бульон или вода. 2½ литра.
- Приправа Тако. 2 ст. ложки.
Состав приправы Тако.
- Чили молотый 1 столовая ложка.
- Гранулированный чеснок. ¼ чайной ложки.
- Луковый порошок. ¼ чайной ложки.
- Паприка. ½ чайной ложки.
- Орегано сушеный. ¼ чайной ложки.
- Хлопья чили. ½ чайной ложки.
- Тмин молотый. 1½ чайной ложки.
- Соль. 1 чайная ложка.
- Свежемолотый черный перец. 1 чайная ложка.
Готовим Альбондигас.
Первым делом займемся рисом.
Промываем рис до прозрачной воды, после чего заливаем рис подсоленной водой из расчета 2 части воды на 1 часть риса.
Ставим на огонь и варим рис до готовности после чего слегка его остужаем.
Пока рис варится, ставим на плиту кастрюлю с бульоном или водой и доводим содержимое кастрюли до кипения.
За это время чистим картофель и морковь.
Все овощи нарезаются крупно. Но поскольку мое семейство не очень любит крупную нарезку в супе, тут я нарезал овощи крупнее, чем обычно, но мельче, чем нужно для альбондигас.
Картошку нарезаем крупными кусками.
Также крупно нарезаем морковь.
Стебли сельдерея по рецепту нарезаются на куски сантиметра по 4 длиной. Здесь я нарезал поменьше, чтобы было удобно есть.
В кипящий бульон отправляем картошку, морковь и сельдерей. Солим по вкусу.
Нарезаем лук крупными перьями
Нарезаем чеснок.
Острый перец разрезаем вдоль, чистим от семян и белых перегородок, если не хотим чтобы суп получился очень острым, после чего нарезаем горький перец маленькими кусочками в количестве, зависящем от нужной вам остроты. В этот раз я использовал где-то половину небольшого стручка перца.
Перец сразу добавляем в кастрюлю к овощам.
Также добавляем к овощам примерно ⅓ приправы тако.
Для фрикаделек выкладываем фарш в миску, добавляем отваренный рис, одно яйцо, соль и перец по вкусу.
Фарша получилось явно много, так что часть его я отложил и, добавив нарезанного лука, сделал ежики.
Перемешиваем фарш, после чего добавляем в него примерно ⅔ приправы тако.
Вымешиваем фарш со специями до однородности.
После чего из фарша лепим фрикадельки. размер фрикаделек произвольный, я, обычно, делаю их размером с небольшой грецкий орех.
Если вы используете свежие помидоры, то их нужно мелко нарезать.
Для супов, особенно в не сезон помидоров, удобнее использовать консервированные помидоры в собственном соку. Можно уже нарезанные, можно целые. В последнем случае их нужно пальцами порвать на небольшие куски и положить в кастрюлю с супом. Жидкость из банки также выливаем в суп.
Добавляем нарезанные лук и чеснок.
Все перемешиваем и даем закипеть.
Когда все в кастрюле закипело, аккуратно выкладываем фрикадельки в кастрюлю, дожидаемся повторного закипания и убавляем огонь, чтобы бурное кипение на разбило фрикадельки.
Закрываем кастрюлю крышкой и варим до полной готовности фрикаделек и овощей. Это займет примерно минут 20-25.
Нарезаем кинзу. Часть ее можно сразу добавить в суп, а можно только посыпать свежей кинзой суп уже непосредственно в тарелке.
По готовности супа выключаем огонь под кастрюлей, даем минут 10 настояться, после чего разливаем суп по тарелкам, посыпаем нарезанной кинзой и подаем на стол.
Этот испано-мексиканский суп получается очень густым, по густоте похож навенгерский гуляш, пряным, острым, очень сытным, а фрикадельки получаются мягкими и нежными.
Если альбондигас получился совсем острым, то остроту можно притушить сметаной, которая весьма к месту в этом супе.
Приятного аппетита!!!
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