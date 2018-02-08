Четыре вкуса

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Альбондигас

Альбондигас
Альбондигас ( albondigas ударение на второй слог альбóндигас ) — испанский, впрочем также и мексиканский, густой овощной суп с мясными фрикадельками. По густоте он сопоставим с венгерским гуляшом.

Очень сытный, вкусный, пряный и немного острый, совсем несложный в приготовлении — альбондигас весьма уместен особенно в холодное время года.

Для Альбондигас понадобится:

Альбондигас
  • Мясной фарш. 500 гр.
  • Рис. 1 чашка.
  • Яйцо. 1 шт. (На фото отсутствует).
  • Картофель. 3 шт.
  • Морковь. 1 шт.
  • Сельдерей. 2 стебля.
  • Лук. 2-3 средних.
  • Чеснок. 2 зубчика.
  • Помидоры. 3-4 крупных или 1 банка помидоров в собственном соку.
  • Кинза. 1 пучок.
  • Острый перец. Свежий. По вкусу.
  • Соль. По вкусу.
  • Черный свежемолотый перец. По вкусу.
  • Бульон или вода. 2½ литра.
  • Приправа Тако. 2 ст. ложки.
    Состав приправы Тако.
    • Чили молотый 1 столовая ложка.
    • Гранулированный чеснок. ¼ чайной ложки.
    • Луковый порошок. ¼ чайной ложки.
    • Паприка. ½ чайной ложки.
    • Орегано сушеный. ¼ чайной ложки.
    • Хлопья чили. ½ чайной ложки.
    • Тмин молотый. 1½ чайной ложки.
    • Соль. 1 чайная ложка.
    • Свежемолотый черный перец. 1 чайная ложка.

Готовим Альбондигас.

Первым делом займемся рисом.

Промываем рис до прозрачной воды, после чего заливаем рис подсоленной водой из расчета 2 части воды на 1 часть риса.

Ставим на огонь и варим рис до готовности после чего слегка его остужаем.

Альбондигас

Пока рис варится, ставим на плиту кастрюлю с бульоном или водой и доводим содержимое кастрюли до кипения.

За это время чистим картофель и морковь.

Все овощи нарезаются крупно. Но поскольку мое семейство не очень любит крупную нарезку в супе, тут я нарезал овощи крупнее, чем обычно, но мельче, чем нужно для альбондигас.

Картошку нарезаем крупными кусками.

Альбондигас

Также крупно нарезаем морковь.

Альбондигас

Стебли сельдерея по рецепту нарезаются на куски сантиметра по 4 длиной. Здесь я нарезал поменьше, чтобы было удобно есть.

Альбондигас

В кипящий бульон отправляем картошку, морковь и сельдерей. Солим по вкусу.

Альбондигас

Нарезаем лук крупными перьями

Альбондигас

Нарезаем чеснок.

Альбондигас

Острый перец разрезаем вдоль, чистим от семян и белых перегородок, если не хотим чтобы суп получился очень острым, после чего нарезаем горький перец маленькими кусочками в количестве, зависящем от нужной вам остроты. В этот раз я использовал где-то половину небольшого стручка перца.

Альбондигас

Перец сразу добавляем в кастрюлю к овощам.

Альбондигас

Также добавляем к овощам примерно ⅓ приправы тако.

Альбондигас

Для фрикаделек выкладываем фарш в миску, добавляем отваренный рис, одно яйцо, соль и перец по вкусу.

Альбондигас

Фарша получилось явно много, так что часть его я отложил и, добавив нарезанного лука, сделал ежики.

Перемешиваем фарш, после чего добавляем в него примерно ⅔ приправы тако.

Альбондигас

Вымешиваем фарш со специями до однородности.

После чего из фарша лепим фрикадельки. размер фрикаделек произвольный, я, обычно, делаю их размером с небольшой грецкий орех.

Альбондигас

Если вы используете свежие помидоры, то их нужно мелко нарезать.

Для супов, особенно в не сезон помидоров, удобнее использовать консервированные помидоры в собственном соку. Можно уже нарезанные, можно целые. В последнем случае их нужно пальцами порвать на небольшие куски и положить в кастрюлю с супом. Жидкость из банки также выливаем в суп.

Добавляем нарезанные лук и чеснок.

Альбондигас

Все перемешиваем и даем закипеть.

Альбондигас

Когда все в кастрюле закипело, аккуратно выкладываем фрикадельки в кастрюлю, дожидаемся повторного закипания и убавляем огонь, чтобы бурное кипение на разбило фрикадельки.

Альбондигас

Закрываем кастрюлю крышкой и варим до полной готовности фрикаделек и овощей. Это займет примерно минут 20-25.

Нарезаем кинзу. Часть ее можно сразу добавить в суп, а можно только посыпать свежей кинзой суп уже непосредственно в тарелке.

Альбондигас

По готовности супа выключаем огонь под кастрюлей, даем минут 10 настояться, после чего разливаем суп по тарелкам, посыпаем нарезанной кинзой и подаем на стол.

Этот испано-мексиканский суп получается очень густым, по густоте похож навенгерский гуляш, пряным, острым, очень сытным, а фрикадельки получаются мягкими и нежными.

Если альбондигас получился совсем острым, то остроту можно притушить сметаной, которая весьма к месту в этом супе.

Приятного аппетита!!!

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