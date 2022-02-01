Рецепт курицы с солеными огурцами

Рецепт приготовления

1. Если огурцы перекисли и у них появился не очень приятный запах, я опускаю их в кипяток и варю 2-3 минутки. Запах исчезнет в миг, а на вкус самые обычные соленые огурцы.

2. После того, как они остыли, нарезаю их произвольные кусочками. Можно натереть на терке.

3. Лук пассирую на оливковом масле до румяности.

4. Добавляю к луку огурцы, перемешиваю и заливаю 1 стаканом кипятка. Готовим 3-4 минуты.

5. Тем временем берем 5 ст ложек домашнего йогурта и добавляем к нему 1 ст л муки. Перемешиваем. Если не хватает жидкости можно добавить немножко воды.

6. Заливаем этим соусом огурцы с луком и перемешиваем.

7. Далее выкладываем кусочки курицы, я взяла бедрышки. Можно заменить любым мясом или филе рыбы. В любом варианте получается вкусно.

8. Готовим блюдо до готовности на медленном огне - примерно 20-25 минут. И снимаем с плиты.