Рецепт курицы с солеными огурцами

Ингредиенты
- огурец соленый — 5 шт
- мука пшеничная / мука — 1 ст.л.
- курица — 800 г
- лук репчатый — 2 шт
- йогурт — 5 ст.л.
- масло оливковое —
- вода — 1 стак.
Рецепт приготовления
1. Если огурцы перекисли и у них появился не очень приятный запах, я опускаю их в кипяток и варю 2-3 минутки. Запах исчезнет в миг, а на вкус самые обычные соленые огурцы.
2. После того, как они остыли, нарезаю их произвольные кусочками. Можно натереть на терке.
3. Лук пассирую на оливковом масле до румяности.
4. Добавляю к луку огурцы, перемешиваю и заливаю 1 стаканом кипятка. Готовим 3-4 минуты.
5. Тем временем берем 5 ст ложек домашнего йогурта и добавляем к нему 1 ст л муки. Перемешиваем. Если не хватает жидкости можно добавить немножко воды.
6. Заливаем этим соусом огурцы с луком и перемешиваем.
7. Далее выкладываем кусочки курицы, я взяла бедрышки. Можно заменить любым мясом или филе рыбы. В любом варианте получается вкусно.
8. Готовим блюдо до готовности на медленном огне - примерно 20-25 минут. И снимаем с плиты.
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