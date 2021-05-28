Четыре вкуса

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Закусочный печеночный торт с кабачками

Фото к рецепту: Закусочный печеночный торт с кабачками

Ингредиенты

  • печень куриная 600 гр
  • яйца 2 шт
  • мука 2-3 ст.лож
  • соль
  • перец
  • кабачки 2 шт
  • морковь 2 шт
  • чеснок 2 зуб
  • сыр 100 гр
  • майонез
  • растительное масло для жарки
  • для украшения:
  • зеленый лук
  • огурцы
  • помидоры черри

Пошаговый рецепт приготовления

Делюсь семейным рецептом, которому меня научила мама! Сочетание печени и кабачка в невероятно красивой закуске! Равнодушных за столом не будет, готовьте на здоровье!

Кстати, печень можно взять любую. У меня сегодня куриная, но пару раз готовил и с говяжьей. Промываем печенку (хорошо) и пропускаем через мясорубку.

Яйца хорошо взбиваем со щепоткой соли, после чего соединяем с перекрученной печенью. Аккуратно перемешиваем и добавляем несколько ложек муки (и соли с перцем по вкусу), еще раз перемешали и оставляем минут на 15.

За это время пару кабачков и столько же моркови натрем на крупной терке. Кабачок в отдельной миске слегка присолить, что бы выделилась лишняя жидкость.

В небольшом количестве растительного масла пережариваем печеночные блины.

Делаю их небольшими (несколько ложек) и достаточно тонкими. Обжариваем с двух сторон.

На другой сковороде (в небольшом количестве растительного масла) обжариваем сначала морковь.

А потом добавляем отжатый кабачок.

Обжариваем до готовности (в готовые овощи по вкусу добавляю черный перец и пару зубчиков чеснока, соли хватает от кабачка).

Когда кабачок с морковью слегка остынут, натираем сюда кусочек сыра. Перемешиваем.

И можно собирать нашу закуску. Каждый печеночный блин промажем майонезом (сильно майонезом не увлекайтесь). Распределяем начинку и так слой за слоем.

Украсить печеночный торт можете по своему вкусу, я использовал для верхнего коржа творожный сыр, помидоры черри, зеленый лук.

Но перед этим лучше всего убрать торт в холодильник на пару часиков (до подачи). Настоится, пропитается и тогда можете украшать.

Торт получился вкусным и красивым! Кабачки с морковью в начинке дают этому блюду сочность и какую-то воздушную свежесть. Очень нравится этот вариант, так что обязательно попробуйте, друзья!

Фото рецепта

Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 1Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 2Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 3Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 4Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 5Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 6Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 7Закусочный печеночный торт с кабачками: фото шаг 8

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