Закусочный печеночный торт с кабачками

Пошаговый рецепт приготовления

Делюсь семейным рецептом, которому меня научила мама! Сочетание печени и кабачка в невероятно красивой закуске! Равнодушных за столом не будет, готовьте на здоровье!

Кстати, печень можно взять любую. У меня сегодня куриная, но пару раз готовил и с говяжьей. Промываем печенку (хорошо) и пропускаем через мясорубку.

Яйца хорошо взбиваем со щепоткой соли, после чего соединяем с перекрученной печенью. Аккуратно перемешиваем и добавляем несколько ложек муки (и соли с перцем по вкусу), еще раз перемешали и оставляем минут на 15.

За это время пару кабачков и столько же моркови натрем на крупной терке. Кабачок в отдельной миске слегка присолить, что бы выделилась лишняя жидкость.

В небольшом количестве растительного масла пережариваем печеночные блины.

Делаю их небольшими (несколько ложек) и достаточно тонкими. Обжариваем с двух сторон.

На другой сковороде (в небольшом количестве растительного масла) обжариваем сначала морковь.

А потом добавляем отжатый кабачок.

Обжариваем до готовности (в готовые овощи по вкусу добавляю черный перец и пару зубчиков чеснока, соли хватает от кабачка).

Когда кабачок с морковью слегка остынут, натираем сюда кусочек сыра. Перемешиваем.

И можно собирать нашу закуску. Каждый печеночный блин промажем майонезом (сильно майонезом не увлекайтесь). Распределяем начинку и так слой за слоем.

Украсить печеночный торт можете по своему вкусу, я использовал для верхнего коржа творожный сыр, помидоры черри, зеленый лук.

Но перед этим лучше всего убрать торт в холодильник на пару часиков (до подачи). Настоится, пропитается и тогда можете украшать.

Торт получился вкусным и красивым! Кабачки с морковью в начинке дают этому блюду сочность и какую-то воздушную свежесть. Очень нравится этот вариант, так что обязательно попробуйте, друзья!