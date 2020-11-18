Гречка в горшочках — вкуснейшее блюдо в духовке

Гречка томится в горшочках с мясом и получается просто невероятной. Все подготовительные работы занимают не более 5 минут, а остальное доделывает духовка. Гречка с мясом отлично подойдет к ужину, получается сытной и очень вкусной.
Необходимые продукты
- 200 грамм мяса
- 6 столовых ложек гречки
- 1 луковица
- 1 морковь
- соль, перец
- 1 чайная ложка паприки
- 600 миллилитров воды
Начинаем приготовление
- Гречку промываем и оставляем в дуршлаге стекать.
- Мясо нарезаем небольшими кусочками, солим и перчим по вкусу. Делим на 2 части и кладем на дно горшочков.
- Сверху на мясо насыпаем по 3 столовые ложки гречки.
- Лук чистим и нарезаем небольшими кусочками, раскладываем по горшочкам.
- Очищаем морковь и нарезаем тонкими полукольцами, выкладываем сверху на лук.
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- В кастрюлю наливаем кипяток, солим и перчим по вкусу, добавляем паприку, перемешиваем и разливаем по горшочкам. Вода должна быть выше всех продуктов на 2-3 пальца.
- Горшочки накрываем крышками и отправляем в духовку, запекаем в течение 1-1,5 часов. А потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
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