Четыре вкуса

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Гречка в горшочках — вкуснейшее блюдо в духовке

Гречка томится в горшочках с мясом и получается просто невероятной. Все подготовительные работы занимают не более 5 минут, а остальное доделывает духовка. Гречка с мясом отлично подойдет к ужину, получается сытной и очень вкусной.

Необходимые продукты

  • 200 грамм мяса
  • 6 столовых ложек гречки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • соль, перец
  • 1 чайная ложка паприки
  • 600 миллилитров воды

Начинаем приготовление

  1. Гречку промываем и оставляем в дуршлаге стекать.
  2. Мясо нарезаем небольшими кусочками, солим и перчим по вкусу. Делим на 2 части и кладем на дно горшочков.
  3. Сверху на мясо насыпаем по 3 столовые ложки гречки.
  4. Лук чистим и нарезаем небольшими кусочками, раскладываем по горшочкам.
  5. Очищаем морковь и нарезаем тонкими полукольцами, выкладываем сверху на лук.
  6. Разогреваем духовку до 200 градусов.
  7. В кастрюлю наливаем кипяток, солим и перчим по вкусу, добавляем паприку, перемешиваем и разливаем по горшочкам. Вода должна быть выше всех продуктов на 2-3 пальца.
  8. Горшочки накрываем крышками и отправляем в духовку, запекаем в течение 1-1,5 часов. А потом подаем к столу.

Гречка в горшочках - вкуснейшее блюдо в духовке

Приятного аппетита!

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