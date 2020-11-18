Гречка в горшочках — вкуснейшее блюдо в духовке

Гречка томится в горшочках с мясом и получается просто невероятной. Все подготовительные работы занимают не более 5 минут, а остальное доделывает духовка. Гречка с мясом отлично подойдет к ужину, получается сытной и очень вкусной.

Необходимые продукты

200 грамм мяса

6 столовых ложек гречки

1 луковица

1 морковь

соль, перец

1 чайная ложка паприки

600 миллилитров воды

Начинаем приготовление

Гречку промываем и оставляем в дуршлаге стекать. Мясо нарезаем небольшими кусочками, солим и перчим по вкусу. Делим на 2 части и кладем на дно горшочков. Сверху на мясо насыпаем по 3 столовые ложки гречки. Лук чистим и нарезаем небольшими кусочками, раскладываем по горшочкам. Очищаем морковь и нарезаем тонкими полукольцами, выкладываем сверху на лук. Разогреваем духовку до 200 градусов. В кастрюлю наливаем кипяток, солим и перчим по вкусу, добавляем паприку, перемешиваем и разливаем по горшочкам. Вода должна быть выше всех продуктов на 2-3 пальца. Горшочки накрываем крышками и отправляем в духовку, запекаем в течение 1-1,5 часов. А потом подаем к столу.

Приятного аппетита!