12 фактов о «сухом законе» и о том, как люди его обходили

Изъятие контрабандного алкоголя.

В разное время и в разных странах в силу разных обстоятельств вводили так называемый «сухой закон» - запрет или ограничения на производство и реализацию алкоголя. Но это, как правило, не искореняло спиртное, а лишь толкало людей к изобретению самых разнообразных способов, чтобы эти запреты обойти. В разное время и в разных странах в силу разных обстоятельств вводили так называемый «сухой закон» - запрет или ограничения на производство и реализацию алкоголя. Но это, как правило, не искореняло спиртное, а лишь толкало людей к изобретению самых разнообразных способов, чтобы эти запреты обойти.

1. «Винные кирпичи»

Запрет на алкоголь: «Винные кирпичи».

Во время Сухого закона в США фермеры, выращивающие виноград, начали изготавливать полутвердые виноградные концентраты, называемые «винными кирпичами», которые затем продавались с предупреждением «После растворения кирпича в галлоне (3,8 литра) воды не ставьте жидкость в кувшине в шкаф на двадцать дней, поскольку она превратится в вино».

2. «Лекарство Whiskey»

Запрет на алкоголь: «Лекарство Whiskey».

Во время запрета на алкоголь в США было сделано исключение для виски, назначенного врачом, и проданного через аптеку. Сеть аптек Walgreens в период с 1920 по 1933 годы выросла с 20 розничных магазинов до почти 500.

3. «Правительственная отрава»

Запрет на алкоголь: правительственная отрава.

Во время запрета правительство сознательно отравляло алкоголь, употребляемый в промышленности. Тем не менее, это не мешало воровать бутлегерам этот алкоголь и превращать его в выпивку. Это привело к гибели 10 000 человек.

4. «Cream Ale»

Запрет на алкоголь: пиво «Cream Ale».

Существует американский вид пива под названием Cream Ale. Он был чрезвычайно популярен до запрета, но так и не восстановил ту же популярность после отмены Сухого закона.

5. Грузовик для Рузвельта

Запрет на алкоголь: пиво Yuengling.

Президент Франклин Д. Рузвельт получил грузовик пива Yuengling в день отмены Сухого закона. Пиво доставили прямо в Белый дом.

6. Йельский клуб

Запрет на алкоголь: Йельский клуб.

В Йельском клубе Нью-Йорка, судя по всему, знали наперед о вводе Сухого закона. У членов клуба было достаточно финансов, чтобы закупить такое количество алкоголя, которого хватило для всех участников клуба на протяжении всех лет запрета.

7. Герберт Гувер

Запрет на алкоголь: Герберт Гувер.

Во время запрета президент Герберт Гувер периодически захаживал в бельгийское посольство, чтобы выпить мартини. Территория посольства считается территорией государства, которому оно принадлежит, поэтому на нее не распространялся Сухой закон.

8. Хмельная Кока-кола

Запрет на алкоголь: хмельная Кока-кола.

Кока-кола первоначально продавалась как лекарство от многих заболеваний, включая низкое сексуальное либидо. Создатель Кока-колы Джон Пембертон был вынужден убрать вино из оригинальной формулы напитка из-за законов о запрете алкоголя, но изначально он рекламировал колу, как возбуждающий напиток.

9. Цирроз, суицид и яблоки

Запрет на алкоголь: цирроз, суицид и яблоки.

В течение запрета на алкоголь случаи цирроза печени сократились почти на две трети, а количество самоубийств упало вдвое. Однако, были только не позитивные последствия запрета — во время его были сожжены бесчисленные яблочные сады.

10. Ку-Клукс-Клан

Запрет на алкоголь: Ку-Клукс-Клан.

Что интересно, Ку-клукс-клановцы были отъявленными сторонниками запрета на алкоголь. Его члены активно нападали на пьяниц, бутлегеров и спекулянтов.

11. «Величайший акт национального героизма»

Запрет на алкоголь: «Величайший акт национального героизма».

Россия вводила запрет на алкоголь на 11 лет - с 1914 по 1925 годы. Что интересно, это запрет был принят, хотя примерно 1/3 всех доходов правительства приходилось на продажу водки. Впоследствии его назвали «единственным величайшим актом национального героизма».

12. Исландская «слабина»

Запрет на алкоголь: исландская «слабина»

В Исландии запрет на алкоголь длился до 1 марта 1989 года. Изначально был запрещен весь алкоголь, но с 1935 года законы стали немного проще: начали запрещать только алкоголь крепче 2,25 %.