12 фактов о «сухом законе» и о том, как люди его обходили

В разное время и в разных странах в силу разных обстоятельств вводили так называемый «сухой закон» - запрет или ограничения на производство и реализацию алкоголя. Но это, как правило, не искореняло спиртное, а лишь толкало людей к изобретению самых разнообразных способов, чтобы эти запреты обойти.
1. «Винные кирпичи»
Во время Сухого закона в США фермеры, выращивающие виноград, начали изготавливать полутвердые виноградные концентраты, называемые «винными кирпичами», которые затем продавались с предупреждением «После растворения кирпича в галлоне (3,8 литра) воды не ставьте жидкость в кувшине в шкаф на двадцать дней, поскольку она превратится в вино».
2. «Лекарство Whiskey»
Во время запрета на алкоголь в США было сделано исключение для виски, назначенного врачом, и проданного через аптеку. Сеть аптек Walgreens в период с 1920 по 1933 годы выросла с 20 розничных магазинов до почти 500.
3. «Правительственная отрава»
Во время запрета правительство сознательно отравляло алкоголь, употребляемый в промышленности. Тем не менее, это не мешало воровать бутлегерам этот алкоголь и превращать его в выпивку. Это привело к гибели 10 000 человек.
4. «Cream Ale»
Существует американский вид пива под названием Cream Ale. Он был чрезвычайно популярен до запрета, но так и не восстановил ту же популярность после отмены Сухого закона.
5. Грузовик для Рузвельта
Президент Франклин Д. Рузвельт получил грузовик пива Yuengling в день отмены Сухого закона. Пиво доставили прямо в Белый дом.
6. Йельский клуб
В Йельском клубе Нью-Йорка, судя по всему, знали наперед о вводе Сухого закона. У членов клуба было достаточно финансов, чтобы закупить такое количество алкоголя, которого хватило для всех участников клуба на протяжении всех лет запрета.
7. Герберт Гувер
Во время запрета президент Герберт Гувер периодически захаживал в бельгийское посольство, чтобы выпить мартини. Территория посольства считается территорией государства, которому оно принадлежит, поэтому на нее не распространялся Сухой закон.
8. Хмельная Кока-кола
Кока-кола первоначально продавалась как лекарство от многих заболеваний, включая низкое сексуальное либидо. Создатель Кока-колы Джон Пембертон был вынужден убрать вино из оригинальной формулы напитка из-за законов о запрете алкоголя, но изначально он рекламировал колу, как возбуждающий напиток.
9. Цирроз, суицид и яблоки
В течение запрета на алкоголь случаи цирроза печени сократились почти на две трети, а количество самоубийств упало вдвое. Однако, были только не позитивные последствия запрета — во время его были сожжены бесчисленные яблочные сады.
10. Ку-Клукс-Клан
Что интересно, Ку-клукс-клановцы были отъявленными сторонниками запрета на алкоголь. Его члены активно нападали на пьяниц, бутлегеров и спекулянтов.
11. «Величайший акт национального героизма»
Россия вводила запрет на алкоголь на 11 лет - с 1914 по 1925 годы. Что интересно, это запрет был принят, хотя примерно 1/3 всех доходов правительства приходилось на продажу водки. Впоследствии его назвали «единственным величайшим актом национального героизма».
12. Исландская «слабина»
В Исландии запрет на алкоголь длился до 1 марта 1989 года. Изначально был запрещен весь алкоголь, но с 1935 года законы стали немного проще: начали запрещать только алкоголь крепче 2,25 %.
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