Четыре вкуса

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Домашняя куриная колбаса

Фото к рецепту: Домашняя куриная колбаса

Ингредиенты

  • ингредиенты:
  • филе куриной грудки - 600 гр.
  • молоко - 200 гр.
  • яйцо - 1 шт
  • чеснок - 1 ч.л
  • соль - 1 ч.л
  • паприка - 1 ч.л
  • приправа к курице - 1 ч.л
  • сыр - 120 гр
  • свекольный сок - 2 ч.л (по желанию)

Рецепт приготовления

1.Куриное филе измельчите в блендере до однородной консистенции.

2. Добавьте молоко, яйцо, чеснок, соль, паприку, приправу к курице - перемелите до однородной консистенции

3. Добавьте свекольный сок. Перемешайте

4. Сыр натрите на крупной терке, добавьте к фаршу и перемешайте

5. Фарш выложите на пищевую пленку, сформируйте колбасу и тщательно прокатайте, чтобы масса стала плотнее

6. Плотно заверните в два слоя фольги

7. Выложите в сковороду с высокими бортиками

8. Налейте воду, чтобы она покрыла колбасу на 2/3

9. Готовьте на среднем огне под закрытой крышкой 40 минут

10. Достаньте колбасу, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник до полного остывания

Кушать подано!

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