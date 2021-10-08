Домашняя куриная колбаса

Ингредиенты
- ингредиенты:
- филе куриной грудки - 600 гр.
- молоко - 200 гр.
- яйцо - 1 шт
- чеснок - 1 ч.л
- соль - 1 ч.л
- паприка - 1 ч.л
- приправа к курице - 1 ч.л
- сыр - 120 гр
- свекольный сок - 2 ч.л (по желанию)
Рецепт приготовления
1.Куриное филе измельчите в блендере до однородной консистенции.
2. Добавьте молоко, яйцо, чеснок, соль, паприку, приправу к курице - перемелите до однородной консистенции
3. Добавьте свекольный сок. Перемешайте
4. Сыр натрите на крупной терке, добавьте к фаршу и перемешайте
5. Фарш выложите на пищевую пленку, сформируйте колбасу и тщательно прокатайте, чтобы масса стала плотнее
6. Плотно заверните в два слоя фольги
7. Выложите в сковороду с высокими бортиками
8. Налейте воду, чтобы она покрыла колбасу на 2/3
9. Готовьте на среднем огне под закрытой крышкой 40 минут
10. Достаньте колбасу, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник до полного остывания
Кушать подано!
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