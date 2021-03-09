Четыре вкуса

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Медовые пирожные «Мишуткины грёзы»

Фото к рецепту: Медовые пирожные мишуткины грезы

Ингредиенты 

пшеничная мука - 150 гр. 
разрыхлитель - 0,5 ч. 
куриное яйцо - 2 шт. 
сахар - 50 гр. 
мед (жидкий или топленый) - 100 гр. 
подсолнечное масло (рафинированное,   0,5 ст. л. - для смазки пекарской бумаги) - 30 гр. 
ванилин - 1 пакетик 
сливки (заменитель взбитых сливок) - 1 пакетик 
молоко (из холодильника) - 100 мл. 
джем - 150 гр. 
соль - 1 щепотка. 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Куриные яйца смешать с сахаром и взбить миксером. 

2. Добавьте мед в миску и продолжайте взбивать. 

3. Не выключая миксер, добавьте растительное масло. 

4. Муку смешать с разрыхлителем, ванилью, щепоткой мелкой соли и просеять. Вмешайте мучную смесь в жидкую смесь и взбейте миксером. 

5. Замесить густое тесто. 

6. Застелить противень бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Вылить тесто на противень и разровнять пласт толщиной 1 см. 

7. Выпекаем торт в разогретой до 180 С духовке 15 минут. Проверьте степень готовности деревянной зубочисткой. 

8. Выложить курочку на решетку, накрыть бумагой для выпечки и дать время остыть. 

9. Затем переверните торт и удалите бумагу. 

10. Обрежьте и выровняйте край торта.

Обрезь можно сушить и нарезать, а затем посыпать по бокам коржей. 

11. Приготовим крем. Остывшее молоко смешать с сухими сливками и взбить миксером. У меня есть заменитель взбитых сливок, пудра. 

12. Пирог перевернуть и смазать взбитыми сливками. Разделите торт на 12 равных частей. Каждый торт, который у меня есть, будет состоять из трех печенья. 

13. Выберите плоскую форму для коржей и капните на нее 4 капли сливок. Это нужно делать, чтобы коржи не скользили по тарелке. Выкладываем первые 4 части коржа и смазываем вареньем. Показываю, как собираю один торт. 

14. На первый слой бисквита выложить второй и смазать повидлом. 

15. Закройте два слоя коржей третьим. 

16. Оставшийся крем смешать с пищевыми красками, выложить в корнет и украсить торт насадкой. 

17. Готовим из половины ингредиентов. Если хотите пропитать торт сиропом, то оставьте его на столе на 1 час, затем уберите в холодильник. И уже охлажденным, смазать кремом. Приятного чаепития! 

 

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