Медовые пирожные «Мишуткины грёзы»

Ингредиенты
пшеничная мука - 150 гр.
разрыхлитель - 0,5 ч.
куриное яйцо - 2 шт.
сахар - 50 гр.
мед (жидкий или топленый) - 100 гр.
подсолнечное масло (рафинированное, 0,5 ст. л. - для смазки пекарской бумаги) - 30 гр.
ванилин - 1 пакетик
сливки (заменитель взбитых сливок) - 1 пакетик
молоко (из холодильника) - 100 мл.
джем - 150 гр.
соль - 1 щепотка.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Куриные яйца смешать с сахаром и взбить миксером.
2. Добавьте мед в миску и продолжайте взбивать.
3. Не выключая миксер, добавьте растительное масло.
4. Муку смешать с разрыхлителем, ванилью, щепоткой мелкой соли и просеять. Вмешайте мучную смесь в жидкую смесь и взбейте миксером.
5. Замесить густое тесто.
6. Застелить противень бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Вылить тесто на противень и разровнять пласт толщиной 1 см.
7. Выпекаем торт в разогретой до 180 С духовке 15 минут. Проверьте степень готовности деревянной зубочисткой.
8. Выложить курочку на решетку, накрыть бумагой для выпечки и дать время остыть.
9. Затем переверните торт и удалите бумагу.
10. Обрежьте и выровняйте край торта.Обрезь можно сушить и нарезать, а затем посыпать по бокам коржей.
11. Приготовим крем. Остывшее молоко смешать с сухими сливками и взбить миксером. У меня есть заменитель взбитых сливок, пудра.
12. Пирог перевернуть и смазать взбитыми сливками. Разделите торт на 12 равных частей. Каждый торт, который у меня есть, будет состоять из трех печенья.
13. Выберите плоскую форму для коржей и капните на нее 4 капли сливок. Это нужно делать, чтобы коржи не скользили по тарелке. Выкладываем первые 4 части коржа и смазываем вареньем. Показываю, как собираю один торт.
14. На первый слой бисквита выложить второй и смазать повидлом.
15. Закройте два слоя коржей третьим.
16. Оставшийся крем смешать с пищевыми красками, выложить в корнет и украсить торт насадкой.
17. Готовим из половины ингредиентов. Если хотите пропитать торт сиропом, то оставьте его на столе на 1 час, затем уберите в холодильник. И уже охлажденным, смазать кремом. Приятного чаепития!
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