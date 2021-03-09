Медовые пирожные «Мишуткины грёзы»

Ингредиенты

пшеничная мука - 150 гр.

разрыхлитель - 0,5 ч.

куриное яйцо - 2 шт.

сахар - 50 гр.

мед (жидкий или топленый) - 100 гр.

подсолнечное масло (рафинированное, 0,5 ст. л. - для смазки пекарской бумаги) - 30 гр.

ванилин - 1 пакетик

сливки (заменитель взбитых сливок) - 1 пакетик

молоко (из холодильника) - 100 мл.

джем - 150 гр.

соль - 1 щепотка.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Куриные яйца смешать с сахаром и взбить миксером.

2. Добавьте мед в миску и продолжайте взбивать.

3. Не выключая миксер, добавьте растительное масло.

4. Муку смешать с разрыхлителем, ванилью, щепоткой мелкой соли и просеять. Вмешайте мучную смесь в жидкую смесь и взбейте миксером.

5. Замесить густое тесто.

6. Застелить противень бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Вылить тесто на противень и разровнять пласт толщиной 1 см.

7. Выпекаем торт в разогретой до 180 С духовке 15 минут. Проверьте степень готовности деревянной зубочисткой.

8. Выложить курочку на решетку, накрыть бумагой для выпечки и дать время остыть.

9. Затем переверните торт и удалите бумагу.

10. Обрежьте и выровняйте край торта.

Обрезь можно сушить и нарезать, а затем посыпать по бокам коржей.

11. Приготовим крем. Остывшее молоко смешать с сухими сливками и взбить миксером. У меня есть заменитель взбитых сливок, пудра.

12. Пирог перевернуть и смазать взбитыми сливками. Разделите торт на 12 равных частей. Каждый торт, который у меня есть, будет состоять из трех печенья.

13. Выберите плоскую форму для коржей и капните на нее 4 капли сливок. Это нужно делать, чтобы коржи не скользили по тарелке. Выкладываем первые 4 части коржа и смазываем вареньем. Показываю, как собираю один торт.

14. На первый слой бисквита выложить второй и смазать повидлом.

15. Закройте два слоя коржей третьим.

16. Оставшийся крем смешать с пищевыми красками, выложить в корнет и украсить торт насадкой.

17. Готовим из половины ингредиентов. Если хотите пропитать торт сиропом, то оставьте его на столе на 1 час, затем уберите в холодильник. И уже охлажденным, смазать кремом. Приятного чаепития!