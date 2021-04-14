Царская заварная пасха

Рецепт приготовления

Творог взбейте блендером или протрите через сито. В творожную пасту добавьте яичные желтки, сахар, ванильный сахар, сметану, размягченное сливочное масло и все еще раз хорошо взбейте блендером. Творожную массу переложите в кастрюлю с толстым дном и поставьте на плиту.

Творожную массу прогрейте примерно 3 минуты, но не дайте ей закипеть, на этом этапе горячая масса станет жидкой. Уберите массу с плиты, в горячую массу добавьте цукаты и дайте остыть, на этом этапе масса опять загустеет.

Пасочницу или другую емкость застилите марлей, смоченной в воде. Установите пасочницу в глубокую тарелку (это обязательно, поскольку в процессе приготовления с пасхи будет стекать сыворотка), перенесите творожную массу с цукатами в пасочницу. Оставьте ненадолго, чтобы масло застыло и поверхность стала твердой, накройте сверху марлей, ставим груз и уберите в холодильник на 12-24 часа в зависимости от жирности и качества продуктов. Готовую пасху установите на блюдо, снимите пасочницу, марлю и украсьте по желанию.

С Пасхой вас, друзья!