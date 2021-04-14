Четыре вкуса

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Царская заварная пасха

Фото к рецепту: Царская заварная пасха

Ингредиенты

  • творог 9% — 500 г.
  • сметана 20% — 100 г.:
  • сливочное масло – 100 г.
  • яичные желтки – 2 шт.
  • сахар – 80 г.
  • ванильный сахар – 20 г.
  • цукаты – 100 г.

Рецепт приготовления

Творог взбейте блендером или протрите через сито. В творожную пасту добавьте яичные желтки, сахар, ванильный сахар, сметану, размягченное сливочное масло и все еще раз хорошо взбейте блендером. Творожную массу переложите в кастрюлю с толстым дном и поставьте на плиту.

Творожную массу прогрейте примерно 3 минуты, но не дайте ей закипеть, на этом этапе горячая масса станет жидкой. Уберите массу с плиты, в горячую массу добавьте цукаты и  дайте остыть, на этом этапе масса опять загустеет.

Пасочницу или другую емкость застилите марлей, смоченной в воде. Установите пасочницу в глубокую тарелку (это обязательно, поскольку в процессе приготовления с пасхи будет стекать сыворотка), перенесите творожную массу с цукатами в пасочницу. Оставьте ненадолго, чтобы масло застыло и поверхность стала твердой, накройте сверху марлей, ставим груз и уберите в холодильник на 12-24 часа в зависимости от жирности и качества продуктов. Готовую пасху установите на блюдо, снимите пасочницу, марлю и украсьте по желанию.

 

С Пасхой вас, друзья!

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