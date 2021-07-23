Вкусные сосиски в тесте

Ингредиенты
- тесто слоеное дрожжевое - 500 гр.
- сосиски- 500 гр.
- яйцо - для смазывания
- кунжут - для посыпки
- масло раст. - для смазывания
Рецепт приготовления
1. Тесто возьмите слоеное дрожжевое.
При выпечке оно хорошо поднимается в объеме.
Слегка раскатайте его и нарежьте на полоски шириной примерно по 1 сантиметру.
2. Сосиски разрежьте пополам, так как они ещё немного увеличатся в объеме.
3. Каждую полосочку теста немного раскатайте скалкой, чтобы она была потоньше.
И теперь обматайте тесто вокруг сосиски по принципу спиральки.
На каждую половинку сосиски уходит примерно две полоски теста.
4. Всё то же самое проделайте со всем объёмом сосисок и теста.
5. Смажьте каждую заготовку яйцом и присыпьте кунжутом для красоты.
6. Духовку разогрейте до 180 градусов и поставьте выпекаться их примерно на 20 минут.
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