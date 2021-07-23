Вкусные сосиски в тесте

Рецепт приготовления

1. Тесто возьмите слоеное дрожжевое.

При выпечке оно хорошо поднимается в объеме.

Слегка раскатайте его и нарежьте на полоски шириной примерно по 1 сантиметру.

2. Сосиски разрежьте пополам, так как они ещё немного увеличатся в объеме.

3. Каждую полосочку теста немного раскатайте скалкой, чтобы она была потоньше.

И теперь обматайте тесто вокруг сосиски по принципу спиральки.

На каждую половинку сосиски уходит примерно две полоски теста.

4. Всё то же самое проделайте со всем объёмом сосисок и теста.

5. Смажьте каждую заготовку яйцом и присыпьте кунжутом для красоты.

6. Духовку разогрейте до 180 градусов и поставьте выпекаться их примерно на 20 минут.