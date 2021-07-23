Четыре вкуса

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Вкусные сосиски в тесте

Фото к рецепту: Сосиски с тесте (расстегаи)

Ингредиенты

  • тесто слоеное дрожжевое - 500 гр.
  • сосиски- 500 гр.
  • яйцо - для смазывания
  • кунжут - для посыпки
  • масло раст. - для смазывания

Рецепт приготовления

1. Тесто возьмите слоеное дрожжевое.

При выпечке оно хорошо поднимается в объеме.

Слегка раскатайте его и нарежьте на полоски шириной примерно по 1 сантиметру.

2. Сосиски разрежьте пополам, так как они ещё немного увеличатся в объеме.

3. Каждую полосочку теста немного раскатайте скалкой, чтобы она была потоньше.

И теперь обматайте тесто вокруг сосиски по принципу спиральки.

На каждую половинку сосиски уходит примерно две полоски теста.

4. Всё то же самое проделайте со всем объёмом сосисок и теста.

5. Смажьте каждую заготовку яйцом и присыпьте кунжутом для красоты.

6. Духовку разогрейте до 180 градусов и поставьте выпекаться их примерно на 20 минут.

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