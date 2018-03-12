Курица в гранатовом соусе с басмати

Курица – достаточно частый гость на наших столах: запеченная в духовке, томленая в мультиварке или на пару, в биточках, рулетах, котлетках… Я же предлагаю разнообразить вкус привычного блюда гранатовым соусом в оригинальной подаче с рисом басмати. Тем более, что сейчас у нас сезон гранат и их вполне реально приобрести в ближайшем маркете или на рынке! Все знают как правильно приготовить рис басмати? Нет! Тогда срочно читаем рецепт и повторяем на ужин замечательное блюдо Средиземноморья!

ИНГРЕДИЕНТЫ 600 грамм Куриная грудка

200 грамм Шампиньоны

300 грамм Брокколи

2 ст.л. Семена кунжута

0,5 стакана Гранат зерен

2 ст.л. Мука пшеничная

3 ст.л. Масло оливковое

Соль Для гранатового соуса: 65 мл Гранатовый сок

3 ст.л. Соевый соус

1 ст.л. Рисовый уксус

1 ст.л. Масло кунжутное можно заменить оливковым

2 зубчика Чеснок

0,5 шт. Перец чили

1 ч.л. Сахар тростниковый можно заменить медом Для риса басмати: 1 стакан Рис сорта Басмати

1 ломтик Корень имбиря 1,5-2 см

2 стакана Бульон куриный или овощной

2 ст.л. Масло оливковое

Соль ИНСТРУКЦИИ Первым делом правильно приготовим рис сорта Басмати, который давно уже признан "Королем риса" за свой особый вкус и уникальный природный аромат. Для этого промоем рис холодной водой в несколько приемов, пока вода не станет прозрачной.Сливаем воду и рис слегка просушим на бумажном полотенце. Для этого промоем рис холодной водой в несколько приемов, пока вода не станет прозрачной.Сливаем воду и рис слегка просушим на бумажном полотенце. На сковороду наливаем небольшое количество оливкового масла и отправлям рис Басмати. Подрумяниваем его в течение 3-х минут при постоянном аккуратном помешивании. Корень имбиря трем на мелкой терке и отправляем его к рису, снова аккуратно перемешиваем. Добавляем горячий бульон и доводим рис до кипения. Затем убавляем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и продолжаем готовить в течение 20 минут. Этот период помешивать рис нет необходимости. Теперь приступим к приготовлению курицы в гранатовом соусе. Для этого подготовим курицу, грибы Шампиньоны и Брокколи. Куриное филе моем и сушим бумажным полотенцем. Нарезаем небольшими кубиками со стороной 1-1,5 см. Выкладываем кубики куриного филе в пакет и добавляем в него пшеничную муку. Закрываем пакет и несколько раз хорошо им встряхиваем, чтобы мука обволокла каждый кусочек курицы. Этот метод мне очень нравится, потому как руки при таком варианте остаются максимально чистыми! Хорошо разогреваем сковороду или вок и добавляем оливковое масло. Выкладываем кусочки куриного филе в муке и подрумяниваем его со всех сторон, периодически переворачивая курицу лопаткой или встряхивая вок. Делаем это очень быстро, чтобы не пересушить курицу и она оставалась сочной. Румяные кусочки курицы перекладываем в тарелку и накрываем фольгой, чтобы курица оставалась теплой. Грибы шампиньоны небольшого размера разрезаем на четвертинки. Брокколи разбираем на соцветия. Сковороду или вок возвращаем на огонь и добавляем небольшое количество оливкового масла. Подрумяниваем брокколи и шампиньоны в течение 5 минут. Тем временем приготовим гранатовый соус. Если у вас есть гранатовый сок - отлично! Если нет, то можно легко получить его из зерен граната. Очень мелко рубим чеснок или перетираем его в ступке с тростниковым сахаром. Соединяем в мисочке гранатовый сок, соевый соус, рисовый уксус, давленый чеснок с сахаром, кунжутное (или оливковое) масло и мелкорубленный перец чили. Хорошо перемешиваем. Соус готов! Тем временем у нас уже подрумянились грибы с брокколи. Отправляем к ним предварительно приготовленную курицу. Заливаем гранатовым соусом и, периодически помешивая, доводим до загустения соуса. Добавляем семена кунжута. Курица в гранатовом соусе готова и ее сразу же нужно подавать к столу! На порционную тарелку выкладываем готовый рис Басмати с курицей в гранатовом соусе. Посыпаем блюдо зернами граната и сразу же подаем к столу! Приятного аппетита!!!