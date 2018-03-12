Четыре вкуса

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Курица в гранатовом соусе с басмати

Курица в гранатовом соусе с басмати

Курица – достаточно частый гость на наших столах: запеченная в духовке, томленая в мультиварке или на пару, в биточках, рулетах, котлетках… Я же предлагаю разнообразить вкус привычного блюда гранатовым соусом в оригинальной подаче с рисом басмати. Тем более, что сейчас у нас сезон гранат и их вполне реально приобрести в ближайшем маркете или на рынке! Все знают как правильно приготовить рис басмати? Нет! Тогда срочно читаем рецепт и повторяем на ужин замечательное блюдо Средиземноморья!

ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 600 грамм Куриная грудка
  • 200 грамм Шампиньоны
  • 300 грамм Брокколи
  • 2 ст.л. Семена кунжута
  • 0,5 стакана Гранат зерен
  • 2 ст.л. Мука пшеничная
  • 3 ст.л. Масло оливковое
  • Соль
Для гранатового соуса:
  • 65 мл Гранатовый сок
  • 3 ст.л. Соевый соус
  • 1 ст.л. Рисовый уксус
  • 1 ст.л. Масло кунжутное можно заменить оливковым
  • 2 зубчика Чеснок
  • 0,5 шт. Перец чили
  • 1 ч.л. Сахар тростниковый можно заменить медом
Для риса басмати:
  • 1 стакан Рис сорта Басмати
  • 1 ломтик Корень имбиря 1,5-2 см
  • 2 стакана Бульон куриный или овощной
  • 2 ст.л. Масло оливковое
  • Соль
Курица в гранатовом соусе с басмати
ИНСТРУКЦИИ
  1. Первым делом правильно приготовим рис сорта Басмати, который давно уже признан "Королем риса" за свой особый вкус и уникальный природный аромат.
    Для этого промоем рис холодной водой в несколько приемов, пока вода не станет прозрачной.Сливаем воду и рис слегка просушим на бумажном полотенце.
    Первым делом правильно приготовим рис сорта Басмати, который давно уже признан "Королем риса" за свой особый вкус и уникальный природный аромат. Для этого промоем рис холодной водой в несколько приемов, пока вода не станет прозрачной.Сливаем воду и рис слегка просушим на бумажном полотенце.
  2. На сковороду наливаем небольшое количество оливкового масла и отправлям рис Басмати. Подрумяниваем его в течение 3-х минут при постоянном аккуратном помешивании. Корень имбиря трем на мелкой терке и отправляем его к рису, снова аккуратно перемешиваем.
    На сковороду наливаем небольшое количество оливкового масла и отправлям рис Басмати. Подрумяниваем его в течение 3-х минут при постоянном аккуратном помешивании. Корень имбиря трем на мелкой терке и отправляем его к рису, снова аккуратно перемешиваем.
  3. Добавляем горячий бульон и доводим рис до кипения. Затем убавляем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и продолжаем готовить в течение 20 минут. Этот период помешивать рис нет необходимости.
    Добавляем горячий бульон и доводим рис до кипения. Затем убавляем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и продолжаем готовить в течение 20 минут. Этот период помешивать рис нет необходимости.
  4. Теперь приступим к приготовлению курицы в гранатовом соусе. Для этого подготовим курицу, грибы Шампиньоны и Брокколи.
    Теперь приступим к приготовлению курицы в гранатовом соусе. Для этого подготовим курицу, грибы Шампиньоны и Брокколи.
  5. Куриное филе моем и сушим бумажным полотенцем. Нарезаем небольшими кубиками со стороной 1-1,5 см.
    Куриное филе моем и сушим бумажным полотенцем. Нарезаем небольшими кубиками со стороной 1-1,5 см.
  6. Выкладываем кубики куриного филе в пакет и добавляем в него пшеничную муку. Закрываем пакет и несколько раз хорошо им встряхиваем, чтобы мука обволокла каждый кусочек курицы. Этот метод мне очень нравится, потому как руки при таком варианте остаются максимально чистыми!
    Выкладываем кубики куриного филе в пакет и добавляем в него пшеничную муку. Закрываем пакет и несколько раз хорошо им встряхиваем, чтобы мука обволокла каждый кусочек курицы. Этот метод мне очень нравится, потому как руки при таком варианте остаются максимально чистыми!
  7. Хорошо разогреваем сковороду или вок и добавляем оливковое масло. Выкладываем кусочки куриного филе в муке и подрумяниваем его со всех сторон, периодически переворачивая курицу лопаткой или встряхивая вок. Делаем это очень быстро, чтобы не пересушить курицу и она оставалась сочной. Румяные кусочки курицы перекладываем в тарелку и накрываем фольгой, чтобы курица оставалась теплой.
    Хорошо разогреваем сковороду или вок и добавляем оливковое масло. Выкладываем кусочки куриного филе в муке и подрумяниваем его со всех сторон, периодически переворачивая курицу лопаткой или встряхивая вок. Делаем это очень быстро, чтобы не пересушить курицу и она оставалась сочной. Румяные кусочки курицы перекладываем в тарелку и накрываем фольгой, чтобы курица оставалась теплой.
  8. Грибы шампиньоны небольшого размера разрезаем на четвертинки.
    Грибы шампиньоны небольшого размера разрезаем на четвертинки.
  9. Брокколи разбираем на соцветия.
    Брокколи разбираем на соцветия.
  10. Сковороду или вок возвращаем на огонь и добавляем небольшое количество оливкового масла. Подрумяниваем брокколи и шампиньоны в течение 5 минут.
    Сковороду или вок возвращаем на огонь и добавляем небольшое количество оливкового масла. Подрумяниваем брокколи и шампиньоны в течение 5 минут.
  11. Тем временем приготовим гранатовый соус. Если у вас есть гранатовый сок - отлично! Если нет, то можно легко получить его из зерен граната.
    Тем временем приготовим гранатовый соус. Если у вас есть гранатовый сок - отлично! Если нет, то можно легко получить его из зерен граната.
  12. Очень мелко рубим чеснок или перетираем его в ступке с тростниковым сахаром. Соединяем в мисочке гранатовый сок, соевый соус, рисовый уксус, давленый чеснок с сахаром, кунжутное (или оливковое) масло и мелкорубленный перец чили. Хорошо перемешиваем. Соус готов!
    Очень мелко рубим чеснок или перетираем его в ступке с тростниковым сахаром. Соединяем в мисочке гранатовый сок, соевый соус, рисовый уксус, давленый чеснок с сахаром, кунжутное (или оливковое) масло и мелкорубленный перец чили. Хорошо перемешиваем. Соус готов!
  13. Тем временем у нас уже подрумянились грибы с брокколи. Отправляем к ним предварительно приготовленную курицу. Заливаем гранатовым соусом и, периодически помешивая, доводим до загустения соуса. Добавляем семена кунжута. Курица в гранатовом соусе готова и ее сразу же нужно подавать к столу!
    Тем временем у нас уже подрумянились грибы с брокколи. Отправляем к ним предварительно приготовленную курицу. Заливаем гранатовым соусом и, периодически помешивая, доводим до загустения соуса. Добавляем семена кунжута. Курица в гранатовом соусе готова и ее сразу же нужно подавать к столу!
  14. На порционную тарелку выкладываем готовый рис Басмати с курицей в гранатовом соусе. Посыпаем блюдо зернами граната и сразу же подаем к столу! Приятного аппетита!!!
    На порционную тарелку выкладываем готовый рис Басмати с курицей в гранатовом соусе. Посыпаем блюдо зернами граната и сразу же подаем к столу! Приятного аппетита!!!
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