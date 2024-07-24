Вкусное ягодное мороженое

Для мороженого можно использовать любые ягоды, как свежие, так и замороженные.

У меня замороженные клубника, малина и черная смородина.

При помощи блендера (насадкой ножи или погружным блендером) ягоды пробиваем, чтобы получилось пюре.

Пюре пропускаем через сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры.

В сотейник с толстым дном отправляем сгущенное молоко и желтки, хорошо перемешиваем венчиком, добавляем 10% сливки, перемешиваем до однородной консистенции.

Ставим на плиту и на минимальном огне, постоянно помешивая, массу завариваем.

Даем остыть.

Остывшую или еще чуть теплую заварную массу добавляем в ягодное пюре, перемешиваем.

Жирные сливки взбиваем до консистенции мягкого мороженого.

Во взбитые сливки частями добавляем ягодную массу и перемешиваем до однородной консистенции.

Я мороженое готовила в мороженице, поэтому включаю ее (там автоматическая программа 40 минут) и в охлажденную чашу по чуть-чуть вливаю сливочно-ягодную массу.

Через 40 минут должна получится консистенция мягкого мороженого.

У меня такая масса не получилась, не знаю по какой причине….или сливки подвели (первый раз их использовала) или чаша полностью не замерзла или в комнате была слишком высокая температура и чаша быстро размораживалась, в общем не понимаю по какой причине у меня масса была не такая густая, как должна быть.

Раньше с проверенными жирными сливками все получалось)

Массу переливаем в пищевой контейнер, закрываем крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.

Но зато теперь понятно, что этот рецепт подходит для приготовления без мороженицы.

Т.к за все время замерзания мороженого, я его ни разу не перемешивала и все отлично получилось)

Перед подачей, мороженое нужно предварительно достать из морозилки и дать постоять при комнатной температуре около 10 минут, но ориентируйтесь по консистенции мороженого.

Тогда из такого мороженого можно сделать красивые шарики и разложить по креманкам или как в моем случае, по вафельным стаканчикам.