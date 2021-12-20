Вкусные сливочные куриные котлеты по-киевски

Ингредиенты
- 500 гр. куриного филе
- 2-3 луковицы
- 50 гр. охлажденного сливочного масла
- 3-4 ст.л. сливок
- соль
- перец
- для панировки:
- 2-3 яйца
- мука
- растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
Из куриного филе и лука приготовить фарш. К фаршу добавить соль, перец по вкусу, влить немного сливок и тщательно вымесить фарш.
Так как в котлеты мы будем готовить сливочные нам понадобится сливочное масло, но его надо предварительно охладить в морозильной камере.
Приготовить панировку.
Перед самой жаркой в подготовленный фарш натереть на крупной тёрке сливочное масло, тщательно перемешать фарш, сформировать котлеты, запанировать их сначала в муке, затем в яйце и обжарить на среднем огне золотистой корочки.
Котлеты получаются очень сочные и нежные. В нашей семье они получили название "Ленивые котлеты по-киевски"
К таким котлетам подойдёт любой гарнир.
Кушать подано!
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