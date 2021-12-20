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Вкусные сливочные куриные котлеты по-киевски

Фото к рецепту: Ленивые котлеты по-киевски - сочные сливочные куриные котлеты

Ингредиенты

  • 500 гр. куриного филе
  • 2-3 луковицы
  • 50 гр. охлажденного сливочного масла
  • 3-4 ст.л. сливок
  • соль
  • перец
  • для панировки:
  • 2-3 яйца
  • мука
  • растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

Из куриного филе и лука приготовить фарш. К фаршу добавить соль, перец по вкусу, влить немного сливок и тщательно вымесить фарш.

Так как в котлеты мы будем готовить сливочные нам понадобится сливочное масло, но его надо предварительно охладить в морозильной камере.

Приготовить панировку.

Перед самой жаркой в подготовленный фарш натереть на крупной тёрке сливочное масло, тщательно перемешать фарш, сформировать котлеты, запанировать их сначала в муке, затем в яйце и обжарить на среднем огне золотистой корочки.

Котлеты получаются очень сочные и нежные. В нашей семье они получили название "Ленивые котлеты по-киевски"

К таким котлетам подойдёт любой гарнир.

Кушать подано!

Фото рецепта

Ленивые котлеты по-киевски - сочные сливочные куриные котлеты : фото шаг 1Ленивые котлеты по-киевски - сочные сливочные куриные котлеты : фото шаг 2Ленивые котлеты по-киевски - сочные сливочные куриные котлеты : фото шаг 3Ленивые котлеты по-киевски - сочные сливочные куриные котлеты : фото шаг 4Ленивые котлеты по-киевски - сочные сливочные куриные котлеты : фото шаг 5Ленивые котлеты по-киевски - сочные сливочные куриные котлеты : фото шаг 6
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