Вкусные сливочные куриные котлеты по-киевски

Рецепт приготовления

Из куриного филе и лука приготовить фарш. К фаршу добавить соль, перец по вкусу, влить немного сливок и тщательно вымесить фарш.

Так как в котлеты мы будем готовить сливочные нам понадобится сливочное масло, но его надо предварительно охладить в морозильной камере.

Приготовить панировку.

Перед самой жаркой в подготовленный фарш натереть на крупной тёрке сливочное масло, тщательно перемешать фарш, сформировать котлеты, запанировать их сначала в муке, затем в яйце и обжарить на среднем огне золотистой корочки.

Котлеты получаются очень сочные и нежные. В нашей семье они получили название "Ленивые котлеты по-киевски"

К таким котлетам подойдёт любой гарнир.

Кушать подано!