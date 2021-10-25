Пирожки с яблоками и сливами

Ингредиенты
- на 10 пирожков:
- 300 гр. мука
- 200 мл. молока
- сахар 80 гр
- дрожжи сухие 1 чл ( с небольшой горкой )
- масло сливочное 30 гр
- соль 1 чл
- начинка:
- 3 яблока ( каждое весом 200 гр. )
- слива 150 гр
- сахар 6 ст.л. ( но количества сахара зависит от сладости фруктов )
- масло сливочное 1 чл
Рецепт приготовления
1. К теплому молоку добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить на 5 минут. Перемешать муку и соль. Добавить к муке молочную смесь. Все перемешать ложкой. Добавить мягкое сливочное масло и все хорошо перемешать ложкой. Накрыть влажным полотенцем и оставить в теплом месте на 2 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
2. Начинка: сливы и яблоки , очищенные от кожуры, нарезать мелким кубиком. В сотейнике растопить 1 чл сливочного масла, добавить фрукты и сахар ( регулируйте сахар в зависимости от сладости ваших фруктов ). Готовить на медленном огне до того момента, когда выпарится вся жидкость. У меня это заняло 30 минут. Можно добавить корицу.
3. Тесто чуть обмять и разделить на 10 частей. Из каждой сформировать шарик, раскатать, выложить начинку ( 2 чл ) и защепить края. Выкладывать на пекарскую бумагу. Оставить на подъём в теплом месте на 1 час. После смазать желтком с 1 ст.л молока. Выпекать 20-25 минут при 180 гр до золотистости.