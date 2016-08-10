Японский молочный хлеб Хоккайдо

Что нам для этого понадобится, записывайте и приготовьте, чтоб сразу все было под рукой:

— мука высшего сорта — 400 г + 2 столовые ложки с горкой;

— молоко — 70 мл + 5 столовых ложек;

— вода холодная — 5 столовых ложек;

— сливки 30 мл + 1 столовая ложка;

— сахар — песок — 40 г;

— соль — 1 чайная ложка;

— дрожжи сухие быстродействующие — 1 чайная ложка;

— масло сливочное — 40 г;

— яйцо куриное — 1 штука;

— масло растительное — 1 столовая ложка.

Сначала сделаем мучную заварку. Для этого смешать 4 ст л молока, 4 ст л воды и 2 ст л муки ( с горкой), поставить на медленный огонь и постоянно помешивая довести до загустения( минуты 2-3). Охладить.



Для опары: 20 гр прессованных дрожжей+ по 75 мл теплого молока и теплых сливок+ 1 чл сахара+ всю заварку и можно добавить немного муки, чтобы была консистенция сметаны. Даем опаре подняться до шапочки.В подошедшую опару добавляем 1 яйцо, 1 ст л сахара, 1 чл соли, 2 ст л сухого молока и примерно 400 гр просеянной муки.



Вымешиваем мягкое, эластичное тесто. В конце замеса добавляем понемногу растопленное сливочное масло( 30 гр) и хорошо вымешиваем тесто. Ставим тесто на подъем до увеличения в два раза.



Затем делим тесто на равные кусочки, подкатываем их шар.

Из каждого шарика раскатываем овал, сворачиваем одну длинную сторону к середине, закрываем второй стороной, прокатываем хорошо скалкой и сворачиваем рулетиком. Рулетики выкладываем в форму и даем им хорошо подняться. Смазываем ( желток+ молоко) и выпекаем при 180 градусах до румяной корочки.

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