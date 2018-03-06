Четыре вкуса

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Имбирно-морковная заправка

Имбирно-морковная заправкаВ копилку с простыми, полезными и оригинальными заправками для салатиков хочу предложить этот классный вариант. Всем любителям имбиря особенно советую попробовать. Уверена, вы оцените :) Запоминайте!

Ингредиенты:

  • Оливковое масло — 1/3 Стакана
  • Рисовый уксус — 1/3 Стакана
  • Морковь — 2 Штуки
  • Имбирь — 2 Ст. ложки
  • Сок лайма — 2 Ст. ложки
  • Мед — 1.5 Ст. ложки
  • Соль и перец — По вкусу

Как приготовить

Имбирно-морковная заправка - фото шаг 1
1. Первым этап — подготовка ингредиентов. Очистите морковь и имбирь, нарежьте кубиками. Выжмите сок лайма.
Имбирно-морковная заправка - фото шаг 2
2. Отправьте в чашу блендера морковь, имбирь, масло, уксус, мед, сок лайма и измельчите до однородности. После добавьте по вкусу соль и перец.
Имбирно-морковная заправка - фото шаг 3
3. Перемешайте — и имбирно-морковная заправка готова. Ее можно сразу добавлять в салат или хранить пару дней в холодильнике, используя по мере необходимости.
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