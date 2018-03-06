В копилку с простыми, полезными и оригинальными заправками для салатиков хочу предложить этот классный вариант. Всем любителям имбиря особенно советую попробовать. Уверена, вы оцените :) Запоминайте!
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 1/3 Стакана
- Рисовый уксус — 1/3 Стакана
- Морковь — 2 Штуки
- Имбирь — 2 Ст. ложки
- Сок лайма — 2 Ст. ложки
- Мед — 1.5 Ст. ложки
- Соль и перец — По вкусу
Как приготовить
1. Первым этап — подготовка ингредиентов. Очистите морковь и имбирь, нарежьте кубиками. Выжмите сок лайма.
2. Отправьте в чашу блендера морковь, имбирь, масло, уксус, мед, сок лайма и измельчите до однородности. После добавьте по вкусу соль и перец.
3. Перемешайте — и имбирно-морковная заправка готова. Ее можно сразу добавлять в салат или хранить пару дней в холодильнике, используя по мере необходимости.
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