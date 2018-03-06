В копилку с простыми, полезными и оригинальными заправками для салатиков хочу предложить этот классный вариант. Всем любителям имбиря особенно советую попробовать. Уверена, вы оцените :) Запоминайте!

1. Первым этап — подготовка ингредиентов. Очистите морковь и имбирь, нарежьте кубиками. Выжмите сок лайма.

2. Отправьте в чашу блендера морковь, имбирь, масло, уксус, мед, сок лайма и измельчите до однородности. После добавьте по вкусу соль и перец.

3. Перемешайте — и имбирно-морковная заправка готова. Ее можно сразу добавлять в салат или хранить пару дней в холодильнике, используя по мере необходимости.