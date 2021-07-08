Четыре вкуса

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Аппетитная свиная шея в духовке с овощами

Фото к рецепту: Свиная шея в духовке с овощами

Ингредиенты

  • свиная шея - 1,2 кг
  • баклажан - 300 гр
  • помидор - 300 гр
  • перец красный сладкий - 250 гр
  • лук репчатый - 250 гр
  • чеснок - 1 головка
  • масло растительное - 150 мл.
  • укроп, петрушка - пучок
  • кинза - половина пучка
  • лавровый лист - 1шт
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Кусок свиной шеи промойте и оботрите кухонным полотенцем. Сделайте надрезы поперек куска шириной примерно 2 см, не дорезая до конца, оставляя 1-2см.

В миске соедините растительное масло с раздавленным чесноком, солью, черным молотым перцем, мелко нарезанными кинзой, укропом и петрушкой. Получившейся смесью со всех сторон натрите мясо.

На противень для запекания выложите большой кусок фольги, дно смажьте растительным маслом, на которое выложите лук нарезанный полукольцами, один лавровый лист и несколько зубчиков чеснока, на эту подушку выложите кусок мяса.

Баклажан и помидор нарежьте кружочками, красный сладкий перец на пластины-треугольники. Обмакните овощи в оставшемся маринаде с маслом и зеленью. По очереди вставьте овощи в прорези мяса. Плотно заверните фольгу над куском мяса.

Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку, минимум на 1 час. После того как достаните из духовки фольгу сразу не разворачивайте.

Дайте мясу постоять минут 10-15 и после этого можно подать к столу. Перед подачей полейте мясо сверху получившимся бульоном.

Кушать подано!

Фото рецепта

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